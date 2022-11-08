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Teknoloji devlerinde işten çıkarma dalgası

08.11.2022 - 10:05 | Son Güncelleme :
Teknoloji devlerinde işten çıkarma dalgası | Ekonomi Haberleri

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından şirketteki çalışan sayısını yarı yarıya düşürmesi, ABD merkezli teknoloji devlerinde işten çıkarma dalgası yarattı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; son olarak Facebook, WhatsApp ve Instagram platformlarının çatı kuruluşı Meta’nın bu hafta binlerce çalışanı işten çıkaracağı iddia edildi. WSJ’nin haberine göre, Meta’da işten çıkarmaların yarından itibaren başlayacağı belirtilirken, şirketten çalışanlarına önemli olmayan seyahatlerini iptal etmeleri yönünde bildirimler gönderildiği ifade edildi. ABD’li e-ticaret devi Amazon da geçtiğimiz günlerde kötü giden ekonomik görünüm sebebiyle kurumsal işgücündeki pozisyonlar için işe alımlara ara vermişti. Amazon’un İnsan Deneyimi ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti, şirket çalışanlarına gönderdiği yazıda, ekonomideki belirsizlik ve son birkaç yılda istihdam edilen kişi sayısı doğrultusunda kurumsal işe alımlara ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurmuştu. Yurtdışında yaygın olarak kullanılan araç çağırma uygulaması Lyft’in kurucu ortakları Logan Green ve John Zimmer, çalışanlara gönderilen yazıda, tüm çabalara rağmen ekibin yüzde 13’ünün işten çıkarılması yönünde karar aldıklarını bildirmişti.

Elon Musk, Twitter’da çalışan sayısını yarı yarıya düşürerek 3 bin 700 kişiye kadar indirmişti. Ancak, Musk’ın platforma kazandırmak istediği yeni özelliklerin hayata geçirilmesinde kritik rol oynayabileceği anlaşılan bazı çalışanlar, işe geri çağrılmıştı. Musk, günde 4 milyon dolar kaybeden bir şirkette işten çıkarma yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu yazmıştı.


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