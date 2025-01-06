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TCMB’den yeni rapor: Enflasyon döneminde firmaların kârı hızlandı

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#MERKEZ Bankası #Enflasyon#MB Raporu
TCMB’den yeni rapor: Enflasyon döneminde firmaların kârı hızlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 04:00

MERKEZ Bankası (TCMB) uzmanlarının yeni çalışması, Türkiye’deki firmaların kâr marjlarının 2012’den itibaren artış eğilimi gösterdiğini ve 2020 sonrası yüksek enflasyon dönemlerinde bu artışın hızlandığını ortaya koydu.

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Merkez’in geçen hafta cuma günü İngilizce olarak yayımladığı makale, ‘Piyasa Yoğunlaşması ve Firma Kâr Marjları: Enflasyonist Baskılar Yaşayan Gelişmekte Olan Bir Ülke Örneğinden Mikro Bulgular’ başlığıyla yayımlandı. Öne çıkan bulgular ise şöyle oldu:

Türkiye’de kâr marjları, 2009-2012 döneminde durağan, ancak 2012 sonrası artış eğiliminde seyretti. Bu artış özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde (2020-2022) hızlandı.

Devlet teşvikleri alan firmaların kâr marjlarını artırma eğilimi daha güçlü oldu.

‘KÜÇÜKLERİN KÂRI DAHA ÇOK ARTTI’

 Küçük firmaların kâr marjları, yüksek enflasyon döneminde piyasa yoğunlaşmasından daha fazla etkilendi.

 Yüksek enflasyon döneminde küçük firmalar kâr marjlarını büyük firmalardan daha hızlı artırdı.

 Enflasyon beklentilerindeki bozulma, firmaların fiyatlama stratejilerini agresif hale getirdi.

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 Dış ticarete yönelen firmaların kâr marjları daha yüksek düzeyde seyretti.

 Yatırımlar artarken işgücü gelir payları azaldı.

 

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#MERKEZ Bankası#Enflasyon#MB Raporu

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