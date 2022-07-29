  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan büyüme mesajı
‹ Önceki Haber Ons altın 3 haftanın en yükseğini gördü! Altında düşüş sona mı erdi? Ons altın 3 haftanın en yükseğini gördü! Altında düşüş sona mı erdi?

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan büyüme mesajı

29.07.2022 - 17:14
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan büyüme mesajı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İSO Meclis Toplantısında konuştu. Kavcıoğlu "2.çeyrekte büyümenin ilk çeyreğe yakın gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Türkiye diğer ülkelere kıyasla oldukça güçlü bir büyüme performansı sergiledi. 2.çeyrekte büyümenin ilk çeyreğe yakın gerçekleşmesini bekliyoruz.

Makine-teçhizat yatırımlarının sağlıklı ve sürdürülebilir bir çerçevede devam ettiği görülüyor. Makine-teçhizat yatırımları ekonomimizin arz kapasitesini büyüterek kalıcı fiyat istikrarına katkı sağlayacak. Kapasite artışları yatırım iştahı yüksek olan sektörlerde belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Güçlü ekonomik büyüme, kapasite kullanım oranlarına da yansımaktadır. Kapasite kullanım oranları tüm sektörlerde yükselirken, bazı alt sektörlerde tarihsel ortalamanın da üzerine çıkmıştır.

Türkiye ekonomisi büyürken eş anlı olarak cari fazla verir hale gelmesi, büyüme ve fiyat istikrarının sürdürülebilir ve kalıcı olarak tesis edilmesini sağlayacaktır.

Merkez Bankası olarak tanımış olduğumuz reeskont kredisi imkanı ile son 5 yılda ihracatçı firmalara 106 milyar dolar finansman sağlanmıştır.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.592 Değişim: 1,93% Hacim : 32.445 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.539 29.07.2022 Yüksek 2.594
Açılış: 2.548
17,8968 Değişim: -0,14%
Düşük 17,7581 29.07.2022 Yüksek 18,0233
Açılış: 17,9223
18,3294 Değişim: 0,29%
Düşük 18,1581 29.07.2022 Yüksek 18,4112
Açılış: 18,2764
1.017,74 Değişim: 0,51%
Düşük 1.007,15 29.07.2022 Yüksek 1.019,68
Açılış: 1.012,59
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.