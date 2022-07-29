TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan büyüme mesajı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İSO Meclis Toplantısında konuştu. Kavcıoğlu "2.çeyrekte büyümenin ilk çeyreğe yakın gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Türkiye diğer ülkelere kıyasla oldukça güçlü bir büyüme performansı sergiledi. 2.çeyrekte büyümenin ilk çeyreğe yakın gerçekleşmesini bekliyoruz.

Makine-teçhizat yatırımlarının sağlıklı ve sürdürülebilir bir çerçevede devam ettiği görülüyor. Makine-teçhizat yatırımları ekonomimizin arz kapasitesini büyüterek kalıcı fiyat istikrarına katkı sağlayacak. Kapasite artışları yatırım iştahı yüksek olan sektörlerde belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Güçlü ekonomik büyüme, kapasite kullanım oranlarına da yansımaktadır. Kapasite kullanım oranları tüm sektörlerde yükselirken, bazı alt sektörlerde tarihsel ortalamanın da üzerine çıkmıştır.

Türkiye ekonomisi büyürken eş anlı olarak cari fazla verir hale gelmesi, büyüme ve fiyat istikrarının sürdürülebilir ve kalıcı olarak tesis edilmesini sağlayacaktır.

Merkez Bankası olarak tanımış olduğumuz reeskont kredisi imkanı ile son 5 yılda ihracatçı firmalara 106 milyar dolar finansman sağlanmıştır.

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