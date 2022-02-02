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Tarla ile market arasındaki fiyat farkı 4.5 kat

02.02.2022 - 09:09
Tarla ile market arasındaki fiyat farkı 4.5 kat | Ekonomi Haberleri

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocakta üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarının 4.5 kata yaklaştığını açıkladı.

Fiyat farkının en fazla yüzde 339.50 ile elmada görüldüğünü belirten Bayraktar, “Elmadaki fiyat artışını yüzde 293.65 kuru soğan, yüzde 287.10 portakal, yüzde 236.19 yeşil mercimek, yüzde 224.04 marul ve yüzde 222.38 nohut takip etti.

Elma 4.4 kat, kuru soğan ve portakal 3.9, yeşil mercimek 3.4 kat, marul ve nohut 3.2 kat, limon ve kuru üzüm 3.1 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Üreticide 2 lira olan elma 8 lira 79 kuruşa, 63 kuruş olan kuru soğan 2 lira 48 kuruşa, 1 lira 55 kuruş olan portakal 6 liraya, 8 lira 18 kuruş olan yeşil mercimek 27 lira 50 kuruşa, 2 lira 8 kuruş olan marul 6 lira 74 kuruşa, 8 lira 40 kuruş olan nohut 27 lira 8 kuruşa, 2 lira olan limon 6 lira 14 kuruşa satıldı” dedi. Bayraktar kar yağışı nedeniyle hasat edilen ürünün azalmasının fiyat artışına neden olduğunu da ekledi.


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