  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü
‹ Önceki Haber "Küresel ihracat payımız ilk defa yüzde 1’in üzerinde" "Küresel ihracat payımız ilk defa yüzde 1’in üzerinde"

Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü

01.02.2022 - 16:37
Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüşme gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud- Basso ve ekibiyle görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Sayın Odile Renaud- Basso ve ekibiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın önümüzdeki dönemde ülkemizdeki yatırımlarını ve potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirdik" ifadelerini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.015 Değişim: 0,61% Hacim : 24.573 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.009 01.02.2022 Yüksek 2.035
Açılış: 2.014
13,3882 Değişim: 0,15%
Düşük 13,3478 02.02.2022 Yüksek 13,4834
Açılış: 13,3685
15,0954 Değişim: 0,08%
Düşük 15,0648 02.02.2022 Yüksek 15,1081
Açılış: 15,0833
774,92 Değişim: 0,00%
Düşük 773,02 02.02.2022 Yüksek 777,05
Açılış: 774,93
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.