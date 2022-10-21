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Tarımsal girdi fiyat endeksi açıklandı

21.10.2022 - 11:14 | Son Güncelleme :
Tarımsal girdi fiyat endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Ağustos ayında yıllık yüzde 135,06, aylık yüzde 1,64 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre tarımsal girdi fiyat endeksinde (Tarım-GFE) Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 86,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 135,06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 88,48 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,25, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,81 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 90,40, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 142,28 artış gerçekleşti.

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Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 36,20 ile veteriner harcamaları ve yüzde 62,97 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 234,48 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 184,77 ile enerji ve yağlar oldu.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,00 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 1,59 ile hayvan yemi oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 9,62 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 6,47 ile malzemeler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 5,01 ile enerji ve yağlar oldu.


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