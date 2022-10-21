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Dolar fiyatlarında son durum

21.10.2022 - 11:33 | Son Güncelleme :
Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 21 Ekim güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,60 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,18 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,59 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,5590 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6500 TL seviyesini görürken; kur saat 11:27 itibarıyla 18,6088 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,2850 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,1837 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,7427 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,24 oranında düşüşle 113,15 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9771 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,69 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,59 seviyesinde bulunuyor.

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