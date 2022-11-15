Tarım-ÜFE rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 163,32, aylık yüzde 4,59 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ekim ayı Tarım-ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,59, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 123,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 163,32 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 111,12 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,81 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,72 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,85 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,21, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,36 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,84 artış gerçekleşti.

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YILLIK TARIM-ÜFE'YE GÖRE 8 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 6 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 83,57 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 125,26 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 361,53 ile turunçgiller ve yüzde 230,48 ile çeltik oldu.

AYLIK TARIM-ÜFE'YE GÖRE 7 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 7 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 16,50 ile tropikal ve subtropikal meyveler ve yüzde 12,46 ile lifli bitkiler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise yüzde 50,68 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 13,58 ile yağlı meyveler oldu.

Ekim 2022'de, endekste kapsanan 92 maddeden, 20 maddenin ortalama fiyatında azalış, 59 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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