Altın yorum 15 Kasım: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatlarında yükseliş sürerken; gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi. Peki, altın fiyatları neden yükseliyor, yükselişin devamı için ne gerekli? Trive Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı altın fiyatlarında yaşanan tüm gelişmeleri bigpara'ya değerlendirdi.

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Altının ons fiyatı 4 gündür üst üste değer kazancını sürdürürken; 1786 dolara kadar yükselerek 15 Ağustos tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Gram altın ise, ons altındaki yükselişten aldığı destekle tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi 106 sınırına kadar yaklaşırken; ABD tahvil faizleri de geriliyor. Ons altın fiyatları ise, ters korelasyon etkisiyle değer kazancında ilerliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki numarası olarak bilinen Başkan Yardımcısı Lael Brainard’ın, Fed’in faiz artırımlarında yavaşlamasının uygun olabileceği mesajı altın fiyatlarını destekledi.

Ons altın geçtiğimiz hafta zayıf gelen ABD enflasyon rakamları sonrası Fed’in faiz artırımlarında yavaşlayabileceği beklentisi ile yükselişini hızlandırmıştı. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 13-14 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Bu zamana kadar açıklanacak ekonomik veriler ve Fed yetkilerinden gelecek mesajlar, Fed’in yol haritasını belirlemede belirleyici olacak. Şu anki piyasa fiyatlamalarına bakıldığında Fed'den 50 baz puan faiz artışı bekleniyor.

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Ons altın bugün 3 ayın zirvesine kadar yükselirken; en düşük 1767 doları gördü. Sarı maden, şu dakikalarda ise yüzde 0,29 oranında yükselişle 1777 dolarda hareket ediyor.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Gram altın fiyatları, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi rekorunu yeniledi. Gram altın rekorunu 1068,94 liraya kadar taşırken, en düşük 1055,50 lira seviyesini gördü. Saat 17:14 itibarıyla yüzde 0,24 oranında yükselişle 1062,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1729 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 121 liradan işlem görüyor.

Gram altın, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1058 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı.

GRAM ALTIN FİYATI NASIL HESAPLANIYOR?

Küresel piyasalarda altın, ons birimi üzerinden hesaplanırken, gram altın fiyatının değişimi; ons altın fiyatı ve doların, Türk lirası karşısındaki değeri üzerinden belirlenir.

Örneğin, altının ons fiyatı yükselirken; dolar kuru, Türk lirası karşısında sabit kalırsa gram altının fiyatı yükselir ya da ons altının fiyatı yükselirken; dolar kuru, Türk lirası karşısında değer kaybederse o zaman gram altının fiyatı geriler.

ALTIN KASIM AYINA HIZLI BAŞLADI

Emre Çayırlı – Trive Yatırım Araştırma Müdürü

Altının ons fiyatı kasım ayında ABD ekonomisinde yaşanan gelişmelerin, Fed’e dair beklentileri değiştirmesinin ardından iki hafta içinde yüzde 10 ‘dan fazla değer kazandı. ABD istihdam piyasasında yaşanan daralma ve enflasyonda görülen düşüş sonrasında 1615 dolar bölgesinden yükselişe geçen ons altın bugün itibariyle 1780 doların üzerini test etti. Açıklanan verilerin ardından Fed’in aralık toplantısına ilişkin beklentilerin 75 baz puan faiz artışından, 50 baz puanlık artış ihtimaline dönmesi piyasalarda emtia fiyatlarının yükselten en önemli gelişme oldu. Aynı dönemde dolar endeksin yüzde 7 gerilemesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3,8’e gerilemiş olması da genel olarak kıymetli maden fiyatlarını hızla yukarı çekti. Bugün itibariyle gram altın fiyatı da zirve tazeleyip 1065 TL sınıra dayanmış oldu.

DÜŞÜŞ EĞİLİMİ BİTTİ Mİ?

Yılın sonuna yaklaşırken gelişmiş ekonomilere dair büyüme endişelerinin artıyor olması, bir süre daha emtia cephesinde değer kazanımını desteklemeye devam edebilir. Diğer yandan gerek Asya’da gerek Doğu Avrupa’da yaşanan olaylar da jeopolitik risk algısını yüksek tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda, ilerleyen süreçte kıymetli maden fiyatlarının düşüş eğiliminden çıktığını görme ihtimalimiz bulunuyor.

Diğer yandan ABD ekonomisine ilişkin açıklanacak olan verilerin ABD ekonomisinde ısınmanın devam ettiğini göstermesi durumda Fed’in faiz artışına ilişkin beklentileri yeniden 75 baz puana doğru kaydırılsa altın fiyatlarında kısmi değer kayıpları da görebiliriz.

2023 yılına yaklaşırken Fed’in faiz artışı hızını yavaşlatacağına ilişkin beklentilerin ağırlık kazanması uzun vade için altını cazip tutmaya devam edecektir. Bundan dolayı ons altın için 1890 - 1900 dolar bölgesi ilk dinlenme bölgesi, direnç alanı olarak takip edilebilir. Yaşanabilecek değer kayıplarında ise 1730 dolar seviyesi kuvvetli bir destek alanı konumunda bulunuyor.

GRAM ALTINDA BU SEVİYELER ÖNEMLİ

Mart ayından bu yana devam eden düşüş trendinin sonlanmış olması ise, altın için orta ve uzun vadede fiyatın yükselmeye devam edebileceğini gösteren en önemli gösterge olarak kabul ediliyor. Benzer bir fiyatlamanın gram altın tarafında da yaşanması muhtemel görülüyor. Gram altında için önümüzdeki süreçte 1100 TL seviyesi ilk önemli direnç olarak izlenebilir, 1030 TL seviyesi için destek konumunda bulunuyor.

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