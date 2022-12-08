Tarım kredileri 200 milyarı aştı | Ekonomi Haberleri

Tarım ekosisteminin finansmanı stratejisi çerçevesinde hem kullandırılan kredi miktarının hem de kredi kullanan çiftçi sayısının arttığını belirten Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “930 bini aşan çiftçimizin bankamızdaki tarım kredisi miktarı 211 milyar TL’ye ulaştı. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 88’i faiz sübvansiyonu uygulanan kredilerden oluşuyor” dedi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Bankanın tarım kredilerindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Tarım bankacılığında belirledikleri ‘tarım ekosisteminin finansmanı’ stratejisi çerçevesinde hem kullandırılan kredi miktarının hem de kredi kullanan çiftçi sayısının önemli miktarda arttığını belirten Çakar, “Bugün itibarıyla 930 bini aşan çiftçimizin Bankamızdaki tarım kredisi miktarı 211 milyar TL’ye ulaştı. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 88’i faiz sübvansiyonu uygulanan kredilerden oluşuyor” dedi. 2022 yıl sonu itibarıyla tarım kredilerindeki artışın yüzde 100 üzerinde olacağını belirten Çakar, yıl sonu hedeflerinin 200 milyar TL olduğunu hatırlatarak şu bilgileri verdi:

HEDEF YÜKSELTTİ

“Mevcut kredi talebi ve artış hızı 2022 yıl sonunda kredi rakamımızın 225 milyar TL’ye ulaşacağını gösteriyor. 2022 yıl sonu için kredi kullanan çiftçi sayısında kendimize 1 milyon çiftçi hedefi belirlemiştik. Kalan sürede bu hedefimize de ulaşmayı istiyoruz. Ziraat Bankası için tarım dün olduğu gibi bugün de birinci öncelikli sektör. Bu böyle olmaya da devam edecek. Tarımsal üretimin artırılması ve sürdürülebilirliği için gereken finansal desteği vermeye her zaman olduğu gibi hazırız. Üreticilerimiz kullandıkları her türlü tarımsal girdinin finansmanı için ihtiyaç duydukları krediyi Ziraat Bankası’ndan alabilirler.”

BAKANLIK DESTEKLİYOR

“Bankamızca kullandırılan tarım kredilerinin yüzde 88’i, diğer bir ifadeyle yaklaşık 185 milyar TL’ lik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz desteği uyguladığı kredilerden oluşmaktadır. Küçük ölçekli işletme sahibi çiftçilerimizin 200 bin TL’ye kadar kullandıkları kredilerde faizin tamamını Hazine ve Maliye Bakanlığımız karşılıyor. Diğer kredilerde de belirli şartların sağlanması halinde çiftçilerimize yansıyan faiz oranı sıfıra kadar düşebiliyor. Mevcut faiz destekli tarım kredilerimizin 53 milyar TL’ lik kısmında faizin tamamı devletimiz tarafından ödeniyor; 44 milyar TL’ lik kısmında faiz oranı yüzde 1-5 aralığında; 82 milyar TL’ lik kısmında yüzde 5-10 aralığında; 6 milyar TL’ lik kısmında ise yüzde 10 ve üzerinde faiz oranı yansıtılıyor. Bu açıdan Bankamızca kullandırılan tarım kredilerinde Hazine ve Maliye Bakanlığımız çok güçlü faiz desteği sağlıyor.”

‘HEPİMİZ İÇİN STRATEJİK SEKTÖR’

Alpaslan Çakar, “Tarım, tüm dünya için olduğu gibi bizim için de stratejik bir sektör. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi tarım en az savunma sanayii kadar önemli bir sektör. Bu yıl uygulamaya koyduğumuz tarım ekosisteminin finansmanı stratejisi kapsamında bir yıldan daha kısa bir sürede geldiğimiz nokta özetlediğim gibi çok net. Bizim tek amacımız çiftçilerimize doğru zamanlarda doğru finansman araçları ile destek vermek ve uygun koşullardaki kredi imkanlarını daha fazla çiftçimize ulaştırarak tarımsal üretimimizin artırılmasına katkı yapabilmek. Biz Ziraat Bankası olarak, kuruluşumuzdan bugüne olduğu gibi bundan sonra da tarım sektörüne ve çiftçilerimize ihtiyaçları olan finansal desteği daha güçlü şekilde vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BİTKİSEL ÜRETİMDE REKOR BEKLENİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr. Vahit Kirişci,”Bu yıl 127 milyon tonu bulan ve tüm zamanların rekoru olarak nitelendirebileceğimiz bitkisel üretimi gerçekleştirmiş olacağız” dedi. Agroshow Eurasia (ASE) Tarım, Tarım Makineleri, Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı’na katılan Kirişci, “Bitkisel üretimimiz, 98 milyon tondan 117 milyon tona yükselmiştir. Hayvansal üretimde, büyükbaşta 9.9’dan 18-19 milyon adet büyükbaş hayvana, küçükbaş hayvanda da 32 milyondan, 58.5 - 59 milyon tona gelen bir hayvan varlığımız var. 2002’de 65 milyonu doyururken, bugün 85 milyonu doyurmaktayız. 2002’de 15 milyon ülkemizi ziyaret eden turisti doyururken bugün 52 milyonu bulmuş misafirlerimize ikramlarımızı üretmekte, refah seviyemizin yüksekliğinden dolayı, değişen taleplerimizi karşılamaya yönelik ürün çeşitliliğini dikkate aldığımızda yine bu ülkenin üreticisinin ürettikleridir” dedi.

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