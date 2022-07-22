  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Tarım-GFE yıllık yüzde 123,72 arttı
‹ Önceki Haber Finansal hizmetler güven endeksi yükseldi Finansal hizmetler güven endeksi yükseldi Sonraki Haber › E-ticaret pazarı 6 trilyon dolara koşuyor E-ticaret pazarı 6 trilyon dolara koşuyor

Tarım-GFE yıllık yüzde 123,72 arttı

22.07.2022 - 11:41
Tarım-GFE yıllık yüzde 123,72 arttı | Ekonomi Haberleri

Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 123,72, aylık yüzde 5,51 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mayıs ayı Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 5,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 67,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 123,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,54 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,15, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,55 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67,70, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 133,09 artış gerçekleşti.

##$HABER_1474411$##

YILLIK TARIM-GFE'YE GÖRE 7 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 32,06 ile veteriner harcamaları ve yüzde 45,53 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 236,45 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 184,42 ile enerji ve yağlar oldu.

AYLIK TARIM-GFE'YE GÖRE 8 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 3 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,01 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 1,22 ile enerji ve yağlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 8,65 ile hayvan yemi ve yüzde 8,00 ile diğer mal ve hizmetler oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.517 Değişim: 0,21% Hacim : 28.537 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.498 22.07.2022 Yüksek 2.543
Açılış: 2.524
17,7401 Değişim: 0,17%
Düşük 17,6262 22.07.2022 Yüksek 17,7963
Açılış: 17,7098
18,1516 Değişim: 0,11%
Düşük 17,9826 22.07.2022 Yüksek 18,1922
Açılış: 18,1315
987,71 Değişim: 0,89%
Düşük 971,52 22.07.2022 Yüksek 991,54
Açılış: 979,01
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.