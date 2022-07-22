  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • E-ticaret pazarı 6 trilyon dolara koşuyor
‹ Önceki Haber Tarım-GFE yıllık yüzde 123,72 arttı Tarım-GFE yıllık yüzde 123,72 arttı Sonraki Haber › Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Temmuz altın fiyatları Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Temmuz altın fiyatları

E-ticaret pazarı 6 trilyon dolara koşuyor

22.07.2022 - 11:47
E-ticaret pazarı 6 trilyon dolara koşuyor | Ekonomi Haberleri

Dijital dönüşüm, e-ticaretin ivmesini ve perakende pazarındaki payını artırıyor. Morgan Stanley’in verileri e-ticaretin 2026’ya kadar 5,4 trilyon dolara ulaşacağına işaret ederken, büyüyen pazarda başarılı olmak isteyen şirketler dijitalde görünür olmanın yollarını arıyor. Yerli yazılım şirketi ise e-ticarette rehber niteliğindeki yol haritasını açıkladı.

Dijitalleşme perakendeyi dönüştürürken, e-ticaretin rüzgarını da artırıyor. Morgan Stanley'nin yayımladığı veriler, günümüzde 3,3 trilyon dolar değerinde olan e-ticaret pazarının, 2026’da 5,4 trilyon dolar sınırına dayanacağına ve perakende satışlarının yüzde 27’sini oluşturacağına işaret ediyor. Büyüyen pazarda tüketicileri geniş bir satıcı yelpazesi karşılarken, alıcıların markalardan beklentileri de aynı oranda artıyor. Çevrimiçi satın almanın tüm olanaklarını avantaja çevirmek isteyen tüketicilerin yüzde 94'ü şirketlerden gelişmiş teknoloji altyapısına sahip müşteri desteği talep ederken, beklentilerinin altında hizmet alan tüketicilerin birçoğu alışverişini tamamlamadan siteden ayrılıyor.

E-ticarete atılmak isteyen ve sürekli olarak değişen müşteri deneyimi karşısında zorluk yaşayan şirketler, kolay kullanılabilir, işlevsel altyapıya sahip yazılımlarla dijitalde görünür olmanın yollarını ararken, yerli e-ticaret yazılımları şirketi VikaOn, şirketlerin e-ticaret serüvenine ortak olarak global pazarlara erişmelerini mümkün kılıyor.

##$HABER_1474411$##

İŞ DÜNYASININ YENİ DİNAMİĞİ: E-TİCARET

E-ticaret ve e-ihracatın günümüz iş dünyasının yeni dinamikleri olduğunu belirten VikaOn Kurucusu Batuhan Yelçi, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla geleneksel tüketici alışkanlıkları çevrimiçi platformlara geçiyor, müşterilerin markalardan beklentileri de aynı oranda artıyor. Çünkü geniş bir satıcı ağıyla karşılaşan tüketiciler, ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerine en uygun ürünleri sunan ve alışveriş sürecini pratik bir şekilde tamamlamalarını sağlayan şirketleri tercih ediyor. Bu yüzden e-ticaret, sanılanın aksine şirketler için maliyetli ve zor koşullar barındırabiliyor.”

“ŞİRKETLERİN E-KASLARINI GÜÇLENDİRİYORUZ”

Şirketlerin e-ticaret yoluyla satışlarını artırmasının ve müşteri deneyimini iyileştirmesinin yolunun işlevsel bir yönetim paneli oluşturmaktan ve birçok kanalda eşzamanlı olarak özgün içeriklerle görünürlük elde etmekten geçtiğine dikkat çeken Batuhan Yelçi, “Sürekli değişen müşteri deneyimi karşısında zorluk yaşayan ve e-ticaret alanında faaliyet göstermek isteyen şirketler, başarıya ulaşmak için çözüm arayışına giriyor. İşlevsel yazılımlardan reklama, sosyal medya yönetiminden fotoğraf çekimi ve grafiklere kadar birçok alanda bütünsel çözümler sunarak, şirketlerin e-ticaret ve e-ihracattaki kaslarını güçlendirmeleri için serüvenlerine ortak oluyoruz. Uygun fiyatlarla sağladığımız hizmetler sayesinde, dijital dünyanın zorluklarının şirketlerin önünü kesmesi riskini ortadan kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

GLOBAL PAZARYERLERİNDE YERLİ ENTEGRASYON HİZMETİ

Çözüm ve hizmetleriyle şirketlerin e-ticaretin tüm olanaklarını avantaja çevirmeleri için uzun soluklu projelere imza attıklarını belirten VikaOn Kurucusu Batuhan Yelçi, diğer hizmetleri hakkında da bilgi verdi:

“Dijital pazaryerleri, şirketlerin büyümesinin lokomotifini oluşturuyor. Biz de bu olanakları iş modellerine uygulayarak yerelde ve uluslararası pazarlarda büyümek isteyen şirketlere pazaryeri entegrasyonu ve yönetimi alanında da hizmetler sunuyoruz. Temel adımlarla tamamlanabilen ve son teknolojiyle basit bir kullanıma sahip olan ürünlerimizle şirketlerin e-ticaret ve e-ihracat alanındaki yol arkadaşı oluyoruz.”  


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.517 Değişim: 0,21% Hacim : 28.537 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.498 22.07.2022 Yüksek 2.543
Açılış: 2.524
17,7508 Değişim: 0,23%
Düşük 17,6262 22.07.2022 Yüksek 17,7963
Açılış: 17,7098
18,1418 Değişim: 0,06%
Düşük 17,9826 22.07.2022 Yüksek 18,1922
Açılış: 18,1315
988,87 Değişim: 1,01%
Düşük 971,52 22.07.2022 Yüksek 991,54
Açılış: 979,01
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.