Tarihi yatırım turu sonunda OpenAI'nin değeri 157 milyar dolar oldu

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OpenAI, Çarşamba günü Silikon Vadisi'nin en büyük yatırımlarından birini duyurdu. Şirket tarihi bir yatırım turu sonunda 6,6 milyar fon aldı ve değerini 157 milyar dolara çıkardı.

2015 yılında kurulan Sam Altman liderliğindeki OpenAI, fonları yapay zeka araştırmalarını ilerletmek, bilgi işlem kapasitesini artırmak ve karmaşık sorunları çözmek için yapay zeka araçları geliştirmek amacıyla kullanmayı planlıyor.

Fonlama turuna Thrive Capital liderlik ederken SoftBank, Microsoft, Nvidia, Tiger Global ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kontrolündeki yatırım firması MGX gibi şirketler katıldı.

Üretken yapay zeka çözümlerinde OpenAI modellerini kullanan Apple, fonlamaya katılım görüşmelerinden çekildi.

Bu yatırım, OpenAI'yi SpaceX ve ByteDance'in ardından küresel ölçekte üçüncü büyük girişim sermayeli şirket konumuna getiriyor.

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Şirket, 2022 yılında şimdiye kadarki en hızlı indirilen uygulamalardan biri olan ChatGPT'nin piyasaya sürülmesiyle öne çıktı. ChatGPT basit komutlar ile insan benzeri içerik üreterek üretken yapay zekanın gücünü sergiledi.

OpenAI daha sonra, ChatGPT ve diğer birçok yapay zeka uygulamasını destekleyen büyük dil modeli olan GPT-4'ü yayınladı.

Yeni finansmanın GPT-4'ün halefinin geliştirilmesini desteklemesi ve metin komutlarından video oluşturmaya yarayan bir araç olan Sora'nın piyasaya sürülmesini hızlandırması bekleniyor.

OpenAI, hesaplama gücü ve yetenek edinimi için önemli maliyetlere rağmen hızlı büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor.

ÇOK HIZLI BÜYÜME

New York Times'a göre şirket, sadece dokuz ayda çalışan sayısını 700'den 1.700'e çıkardı ve 2024'te 5 milyar dolar zarar etmesi, bu yıl ise tahmini satışlarının 3,7 milyar dolar olması bekleniyor.

Nakit enjeksiyonu, OpenAI için çalkantılı bir dönemde gerçekleşti. Zira şirkette önemli yöneticiler yakın zamanda ayrıldı.

Şirket ayrıca, 2018'de şirketten ayrıldığından beri OpenAI'nin başlangıçtaki kar amacı gütmeyen misyonundan saptığını iddia eden ilk yatırımcı Elon Musk'ın açtığı bir davayla da karşı karşıya.