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Tarihi gaz bu vanadan akacak

08.04.2022 - 09:05
Tarihi gaz bu vanadan akacak | Ekonomi Haberleri

Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz’de yeni göreve hazırlanıyor. Geçen hafta Filyos Limanı’na götürülen dev kuyubaşı vanası Yavuz Sondaj Gemisi’yle bugün Karadeniz’in derinliklerine indirilmek üzere yola çıkacak. Karadeniz’de açılan kuyuların üretime hazırlanması için kuyubaşı vanası ilk adımı oluşturacak. Kuyubaşı vanası 6 kuyudan toplayıp gazı dağıtacak. Vanaların toplam sayısı 10 olacak.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; 2020 yılında Karadeniz’den gelen doğalgaz keşfinden sonra çalışmalar hızlandı. Karadeniz’de 21 Ağustos 2020’de Fatih Sondaj Gemisi Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük ilk keşfi yapmış, sonrasında 17 Ekim 2020’de Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp, 4 Haziran 2021’de de Fatih Sondaj Gemisi Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz keşfi yapmıştı. Karadeniz’de Fatih ve Kanuni sondaj gemileri de sondaj çalışmalarına devam ederken, keşfi yapılan doğalgazın sisteme entegre edilmesi için de gerekli olan ve geçen hafta Filyos Limanı’na götürülen ‘kuyubaşı vanası’ da Yavuz Sondaj Gemisi’yle bugün Karadeniz’in derinliklerine indirilmek üzere yola çıkacak. Filyos Limanı’ndan yola çıkacak Yavuz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katıldığı törenle uğurlanacak.

Böylece kuyuların üretime hazırlanması için kuyubaşı vanası ile ilk adım atılmış olacak. Kuyubaşı vanası, toplam 6 kuyudan gelen gazı toplayarak dağıtımını yapacak. İlerleyen dönemlerde vanaların toplam sayısı ise 10’a ulaşacak. Bu arada gazın taşınmasını sağlayacak boruların büyük bir bölümü de Filyos Limanı’na götürüldü. Boruların tamamının haziranda limana inmesi beklenirken, yaz aylarının sonlarında borular deniz tabanına indirilecek.

DİĞER GEMİLER NEREDE ÇALIŞIYOR

Diğer sondaj gemilerinden Fatih Gökçebey-1’de sondaj çalışmasına, Kanuni ise 7 Nisan’dan hareket ettiği Türkali-5’te alt tamamlama çalışmalarına devam ediyor.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin İstanbul’da bakım onarım çalışması, Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi’nin de Karadeniz’de çalışmaları devam ediyor.

KUYUBAŞI VANASI NE İŞE YARIYOR?

Keşif yapılan gaz sahalarında oluşturulan kuyuların başında yer alacak olan kuyubaşı vanalarından ilki mart ayının sonunda Malezya’dan Filyos Limanı’na götürülmüştü.

Kuyubaşı vanası kuyulardan gelen gazı toplayıp, içinde bulundurduğu akış ölçer, sensör dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla üretim ve dağıtım haznesine iletecek.

Ağırlığı 65 ton olan kuyubaşı vanasının yüksekliği 5.1 metre olurken, bu yükseklik iki katlı bir binaya eş değer. Genişliği ise 5.9 metre.

İçindeki teknolojik donanım sayesinde, gazı sisteme aktarmadan önce birçok işleme tabi tutacak.

Bu vanalardan dokuz tane daha getirilecek. Toplam vana sayısı 10’a yükselecek

Filyos Limanı’ndan yola çıkacak olan Yavuz Sondaj Gemisi, Türkali-2’deki keşif kuyulara kuyubaşı vanasını indirecek. Ayrıca üst seviye kuyu tamamlama görevini de yerine getirecek.

Dev vana KAŞİF sualtı robotu yardımıyla deniz tabanına indirilecek.

YAVUZ SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ

- Türkiye Petrolleri Envanterine 2018 Ekim’de katıldı.

- Türkiye’nin sahip olduğu Fatih’ten sonra ikinci sondaj gemisi

- Yavuz Sondaj Gemisi, Karadeniz’e gelmeden önce Akdeniz’de Karpaz-1, Güzelyurt-1, Lefkoşa-1 ve Selçuklu-1 kuyularında sondaj çalışmalarında görev aldı.

- Uzunluğu 229 metre

- Genişliği 36 metre

- Kule yüksekliği 104 metre

- Ağırlığı 52 bin 105 groston

- Sondaj Kabiliyeti 12 bin 200 metre


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