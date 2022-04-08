Çöpten enerji çıkardı | Ekonomi Haberleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı katı atık bertaraf tesisinde ilk biyogaz tankı devreye alındı ve enerji üretimine başlandı. Yıl sonuna kadar 75 bin konutun elektriği bu tesisten sağlanacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı bir gelecek için bu türden yatırımlara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Doğu Bölgesi Entegre Katı Bertaraf Tesisi’nde ilk biyogaz tankının devreye alınmasıyla enerji üretimi başlarken, yılsonuna kadar yaklaşık 75 bin konutun tüketimine eş değer 12 megavat enerji üretimi sağlanacak. Yap-işlet-devret yöntemiyle hayata geçirilen Doğu Bölgesi Entegre Katı Bertaraf Tesisi içinve yılsonuna kadar toplamda 40 milyon dolarlık yatırımın yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depolama sahasına gidecek atıkları yüzde 75 oranında azaltarak çevreye değer katacak ve enerji üretimiyle de ekonomiye güç kazandıracak tesisleri, basın mensuplarına gezdirdi. İnceleme gezisine Başkan Aktaş’ın yanı sıra İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile yatırımı üstlenen Doğanlar Holding bünyesindeki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan da katıldı.

KİŞİ 1.1 KİLOGRAM

Bursa’da günlük kişi başına 1.1 kilogram evsel atık oluştuğunu ve her gün ortaya çıkan 3500 ton atığın bertaraf edilmesinin çok ciddi bir iş olduğunu ifade eden Aktaş, bu atıkları çöp olarak değil, hammadde olarak gördüklerini söyledi. İnegöl Belediye Başkanlığı döneminde vahşi depolama sahasından düzenli depolama sahasına geçiş sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan Alinur Aktaş, ilçe belediyesinin sorumluluğunda olmamasına rağmen 2011 yılında başlattıkları süreçte yatırımın yüzde 45’lik kısmını Çevre Bakanlığı’ndan sağlayarak bu düzenli depolama sahasını İnegöl’e kazandırdıklarını açıkladı.

5 TANK DEVREYE GİRECEK

“İklim değişikliği, küresel ısınma, çevreyi korumalıyız” gibi sadece hamasi nutuklarla çevreci olunamayacağını ifade eden Alinur Aktaş, “Proje tamamlandığında 75 bin hanenin ihtiyacı olan elektrik üretimini karşılamış olacağız. Benzer bir tesisi batı bölgesi için de planlıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi 81 il arasında bu konuda örnek yatırımları yapan belediyelerden bir tanesi olacak. Burada ilk etapta sahaya giden atık miktarı yüzde 50, yatırım tamamlandığında da yüzde 75 oranında azalmış olacak. Şu an bir tankımız devrede. Yıl sonuna kadar 5 tankımız devreye girmiş olacak” dedi.

7 STADYUMU DOLDURACAK KADAR ÇÖP ÇIKIYOR

BURSA Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Kontrol ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk da Bursa’da uyguladıkları atık yönetim sistemi hakkında bilgiler verdi. Türkiye genelinde atıkların yüzde 85’inin düzenli depolamaya tabi tutulduğunu ifade eden Cindoruk, geri kazanım, kaynağında ayrıştırma, atıklardan hammadde ve enerji üretimi gibi entegre tesislerin giderek önem kazandığını söyledi. Kişi başı atık üretiminin giderek arttığını, 2000’li yılların başında 800 gram olarak hesaplanan atık miktarının bugün 1.1 kilograma çıktığını ifade eden Cindoruk, “Bizim 3500 ton olan atık miktarımızın normal projeksiyonda 2035’te 5500 tona ve 2050’de 8900 tonlara çıkması bekleniyor. Günlük 3500 ton çöp demek, yani bir yılda 7 stadyumu doldurmuş oluyoruz. Bizim arazilerimiz çok kıymetli. Büyük alanları depolama sahası olarak kullanmak sıkıntılı. Bu nedenle biz atıklarımızı azaltıp, hammadde ve enerjiye dönüştürmek zorundayız” dedi.

Etiketler