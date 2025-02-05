Tarife savaşına bir ay mola

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KÜRESEL piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı tarife savaşlarının etkisi sürüyor. Trump’ın Çin, Kanada ve Meksika’ya ek gümrük vergisi uygulayarak tarife savaşlarını başlatması, küresel piyasalarda satış baskısı oluşturmuş; dolar güçlenirken altın ve borsalar düşmüştü. Kripto varlıklar ise önceki gün yüzde 20’yi aşan sert düşüşlerle çakılmıştı. Trump’tan dün tarife savaşlarına yönelik geri adım geldi. Trump, Meksika ve Kanada ile yürütülen görüşmelerin ardından, her iki ülkeden yapılan ithalata uygulanması planlanan yüzde 25’lik ek gümrük vergisini askıya aldı. Meksika ve Kanada’ya ek gümrük vergilerinin ertelenmesi ABD piyasalarında satış baskısını sınırlı da olsa azalttı. Kanada Doları, Meksika Pesosu ve Euro, Trump’ın Kanada ve Meksika’ya uygulanacak tarifeleri bir ay erteleme kararı almasının ardından dip seviyelerinden sert bir şekilde toparlanmaya başladı.

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SON ANDA VAZGEÇTİ

İngiliz The Guardian gazetesine göre Trump, Kanada ve Meksika ile yaşanacak ticaret savaşının eşiğinden geri adım attı. Buna göre Trump, pazartesi günü Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı görüşmelerin ardından son anda iki ülkeye yeni vergiler uygulamaktan vazgeçme kararı aldı. Anlaşmalar, yatırımcıların dünyanın en büyük ekonomilerini ilgilendiren anlaşmazlığa tepki göstermesiyle küresel finans piyasalarında aşırı oynaklığın yaşandığı bir günde geldi. Trump tarifeleri bir ay ertelenince, tarife savaşlarına da bir ay mola verilmiş oldu.

İKİ ÜLKEYLE UZLAŞI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump ile yaptığı görüşmenin ardından, Kanada’nın sınır güvenliğini artırma taahhütleri karşılığında ABD’nin gümrük vergisini en az 30 gün süreyle durduracağını açıkladı. Trudeau, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kanada’nın 1.3 milyar dolarlık bir sınır güvenliği planı uygulayacağını belirtti.

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından Meksika, ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele amacıyla 10 bin Ulusal Muhafız konuşlandırma kararı aldı. Sheinbaum, Trump ile yaptığı görüşmede, bu adımın karşılığında ek gümrük vergisinin askıya alınmasını talep ettiğini ve Trump’ın bu talebi kabul ettiğini belirtti. Trump, Meksika ile yürütülecek müzakereler için gümrük vergisini bir ay süreyle askıya aldığını duyurdu.

ÇİN’DEN MİSİLLEME

Kanada ve Meksika cephesi zaman kazanırken bu kez Çin’den yanıt geldi. ABD’nin yüzde 10 tarife uygulama kararı aldığı Çin bazı ABD ürünlerine yeni tarifeler duyurdu. Google’a da yeni bir soruşturma açtı. Ülke ABD’den ithal edilen kömür ve sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) yüzde 15 gümrük vergisi uygulayacak. ABD’den ithal edilen petrol ve tarımsal ekipmanlara da yüzde 10 tarife uygulanacak. Çin tungsten bazlı malzemelere kontrol getirdi. Trump’ın Çin ile görüşmesi bekleniyor.

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PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

MEKSİKA ve Kanada’ya ek gümrük vergilerinin ertelenmesi ABD piyasalarında satış baskısını sınırlı da olsa azalttı. Trump’ın Çin’e uyguladığı yüzde 10’luk ilave gümrük vergisinin yürürlüğe girmesi ise risk iştahını olumsuz etkiledi ve küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yeni güne yüzde 4.57 seviyesinde başlarken, dolar endeksi yüzde 0.2 düşüşle 108.9’a çekildi. Altının ons fiyatı düne yatay seyirle 2 bin 817 dolarda başladı. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.9 azalışla 75 dolardan satıldı. Trump yönetiminin ek gümrük vergisi uygulamalarına yönelik AB’nin de ilave gümrük vergilerine tabi olacağı söylemleri Avrupa piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.