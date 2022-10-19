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Tapu harçlarından 54.7 milyar TL gelir

19.10.2022 - 09:47
Tapu harçlarından 54.7 milyar TL gelir | Ekonomi Haberleri

Gelecek yıl harçlardan toplam 107 milyar lira gelir gelmesi beklenirken, tapu harçlarından beklenen gelir 54.7 milyar lira olarak öngörüldü.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; 2023 yılı bütçe teklifine göre harçlardan bu yıl sonunda 75 milyar liralık bir gelir elde edilmesi öngörülüyor. 2023 yılında ise bu yıla göre beklenen gelir yüzde 42.7 oranında artışla 107 milyar 54 milyon lira olacak. Tapu harçlarından gelecek yıl 54.7 milyar lira gelir beklenirken, yargı harçlarından 21.7 milyar lira, noter harçlarından 4.5 milyar lira, pasaport ve konsolosluk harçlarından 7.6 milyar lira, trafik harçlarından 3.7 milyar lira ve diğer harçlardan da 13.9 milyar lira gelir elde edileceği öngörüldü. Yurtdışı çıkış harcından ise gelecek yıl 295 milyon liralık gelir elde edilmesi bekleniyor.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ

Bütçe teklifine göre 2022 yılı başında 4.6 milyar lira gelir gelmesi beklenen dijital hizmet vergisi yıl sonunda 5.2 milyar lira olarak gerçekleşecek. 2023 yılında ise yüzde 38.9 oranında artışla 7.2 milyar liralık bir gelir bekleniyor. Değerli konut vergisinden bu yıl sonuna kadar 46.3 milyon liralık gelir elde edileceği, gelecek yıl ise bu yıla göre yüzde 49.1 oranında artışla 69 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.

KAMU BANKALARI

2023 yılı bütçe teklifine göre, Hazine portföyü ve iştirak gelirleri bu yıla göre yüzde 73.2 oranında artışla 103 milyar 256 milyon lira olacak. Büyük kısmını Merkez Bankası kârının oluşturduğu kamu bankalarından elde edilen temettü gelirinden 2023 yılında 94 milyar lira gelir gelmesi bekleniyor. Hazine ve İDT’lerden sağlanan gelirler de yüzde 54.2 oranında artışla 2 milyar 490 milyon lira olacak. GES ihracı yapılan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden gelecek yıl 1 milyar 385 milyon lira, Kıyı Emniyet’inden ise 1 milyar 105 milyon liralık gelir bekleniyor.

LOJMAN SATIŞI

2023 yılı bütçe teklifine göre taşınmaz satış gelirinden 5 milyar 961 milyon liralık gelir elde edilmesi planlanıyor. Lojman satışından 570.3 milyon liralık gelir beklenirken, arazi satışından da 3 milyar 201 milyon liralık gelir elde edilmesi hedefleniyor.

MESAİ ÜCRETİ 5 LİRA 40 KURUŞ

Devlet memurlarının saat başına alacakları mesai 5 lira 40 kuruş olacak. Bütçe teklifine göre yurtiçinde verilecek gündelikler de belirlendi. TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılıkları ödenecek yurtiçi harcırah 270 lira olacak.

2 BİN 306 TAŞIT ALINACAK

Bütçe teklifine göre hibe taşıtlar çıkarıldığında 2 bin 306 taşıt alınacak. Genel bütçeli kuruluşlar içinde en fazla taşıt Emniyet Genel Müdürlüğü’ne alınacak. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 575 taşıt alınacak. Sağlık Bakanlığı’na hibeler dışında 534 taşıt alımı yapılırken, Cumhurbaşkanlığı’na da 20 taşıt alınacak.


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