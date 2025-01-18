Tapu alamayan ‘pay’ını alacak

Haberin Devamı

Gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri ve beklentileri konuşmak için bir araya geldiğimiz Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ersun Bayraktaroğlu ve Nurol GYO Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Ongun da sektördeki en önemli başlıklardan birinin GYF’ler olduğuna dikkat çekti. “Orta gelirli konuta ulaşamadığı için nasıl bir parçasına ulaşırım arayışına girdi” diyen Tarık Ongun, “Önümüzdeki dönemde GYF’ler geniş bir kesimin konutla bağını korumasına aracılık edecek” vurgusu yaptı.

HIZLA GELİŞECEK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), geçen yıl yaptığı düzenleme ile gayrimenkul yatırım fonlarının kendilerinin veya başkalarının geliştirdiği projelere yatırım yapmasının önünü açtı. Bu nedenle önümüzdeki dönemde ‘Proje GYF’lerin hızla artacağını dile getiren Ersun Bayraktaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Proje GYF’yi aslında sistemin içine koyulmuş bir kooperatif mantığı olarak da düşünebiliriz. Yatırımcılar paralarını koyuyorlar, bir projeye giriyorlar, pay alıyorlar. O payla ya sonuçta gayrimenkulün kendisine erişecek ya da oradaki değer artışından yararlanacak. Bu ekonomik ortamda geniş bir kesim tapunun tümüne sahip olamayacağı için GYO ve GYF’ler çok cazip enstrümanlar haline gelecek. Bu pazarın hızla gelişeceğini göreceğiz.”

Haberin Devamı

PİYASA HAREKETLENECEK

Geçen yıl firmaların arsa ve üretim maliyeti nedeniyle zorluk yaşadığını ve bu nedenle üretimde frene bastığını, konuta ihtiyacı olan kesimin de yüksek faiz engeline takıldığını belirten Tarık Ongun, 2025 ve 2026 yılları için beklentilerini şöyle anlattı: “2025, faizlerin düşüşüyle erişilebilir bir yıl olacak. 2026’da orta gelirli daha kolay kredi alabilir ve ödeyebilir hale gelecek. Çalışan eşlerin aldığı maaşların içerisinden yüzde 40’ını kredi taksitine ödemesi için faizin yüzde 1.5-2 bandına gelmesi gerekiyor. Ancak faizler düşünce fiyatlar da bu hareketlilik doğrultusunda yukarı yönlü tetiklenebilir.”

Haberin Devamı

ORTA GELİRLİYE KONUT ÜRETECEK

Geçtiğimiz yıllarda bin konuta yakın stok erittiklerini ve yeni projeler için çalışmalara başladıklarını söyleyen Nurol GYO Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Ongun, “2024 Eylül sonu itibariyle aktif büyüklüğümüz 4.9 milyar TL, satış hasılatı 946 milyon TL ve dönem kârı 137 milyon TL olarak gerçekleşti. Yeni yılla birlikte yeni konut projeleri için çalışmalara başladık. 2025 hazırlık, 2026 üretim yılı olacak. Şehrin gelişim bölgelerin orta, orta üstü gelirliye uygun konut projeleri yapmayı planlıyoruz” dedi. Ongun, iki projelerinde toplam 26 bin metrekare ofis stokları olduğunu, yeni yılda bu stokları eritmeye odaklanacaklarını söyledi. Sektör genelinde yeni ofisler inşa edilmediğini, arzın giderek daraldığını ifade eden Ongun, “Buna rağmen kiralarda ciddi artış olmadı. Çünkü şirketler paylaşımlı ofis ve hibrit modelle daha küçük metrekareye yöneliyor, küçülüyor. 2025’te ofis kiralarında dolar bazında yüzde 10-15 artış bekliyoruz” şeklinde konuştu.