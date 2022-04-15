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Tanzanya’ya Türk imzası

15.04.2022 - 09:27
Tanzanya’ya Türk imzası | Ekonomi Haberleri

Dünya çapında önemli projelere imza atan Yapı Merkezi, bir Türk müteahhitin gerçekleştirdiği en uzun ve Doğu Afrika’nın en hızlı tren hattı olacak, Tanzanya’daki Darüsselam-Mwanza Demiryolu’nun  birinci ve ikinci fazının ardından Makutupora’dan Tabora’ya uzanan 3. fazın temelini de attı.

Tanzanya’daki demiryolu projesinin 3. faz çalışmalarının tüm altyapı işlerine ilave olarak, Makutupora ile Tabora şehirleri arasındaki 368 km’lik demiryolunun yapımı, toplam 7 istasyonun inşaası, hattın sinyalizasyon, telekom ve elektrifikasyon işlerinin tümü anahtar teslim olarak Yapı Merkezi tarafından gerçekleştirilecek. Proje 46 ayda teslim edilecek.

Temel atma töreninde konuşan Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdem Arıoğlu şunları söyledi: “En büyük mutluluğumuz böyle dev bir proje ile ülkemize ciddi bir döviz girdisi sağlayarak ekonomimizin güçlenmesine katkıda bulunacak olmamızdır.”


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