Nestlé Türkiye’den globale atama | Ekonomi Haberleri

Nestle Türkiye çatısı altında 20 yıllık tecrübesi ile Nestle Türkiye Sütlü İçecekler İş Birimi Genel Müdürlüğü görevini yürüten Buse Aksu Özgen, kariyerine Nestle Genel Merkezde Sütlü İçecekler Stratejik İş Birimi Strateji Geliştirme Müdürü olarak devam edecek.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Nestle Türkiye’nin ilham veren kadın liderleri arasında yer alan Özgen, nisan ayı itibarı ile sütlü içecekler iş birimi için küresel stratejilerin belirlenmesine ve süreçlerinin yönetimine katkıda bulunacak. Ayrıca yeni fırsatlar ve iş modelleri geliştirmekten de sorumlu olacak. Buse Aksu Özgen görev değişimi hakkında, “Ekibimle beraber heyecan verici işlere imza attık. Yeni görevimi çok daha büyük bir sorumlulukla ancak aynı heyecan ve enerjiyle İsviçre’den sürdüreceğim” dedi.

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