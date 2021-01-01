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TANAP üzerinden Avrupa’ya ilk gaz

01.01.2021 - 09:38 | Son Güncelleme :
TANAP üzerinden Avrupa’ya ilk gaz | Ekonomi Haberleri

Azerbaycan gazı TAP ile tarihte ilk kez direkt bir boru hattı bağlantısıyla Avrupa piyasasına ulaştı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Güney Gaz Koridoru’nun son parçası olan ve Azerbaycan gazını Avrupa piyasalarına aktaran Trans Adriyatik Boru Hattı’nda (TAP) ticari gaz akışı başladı.

TAP, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Güney Kafkasya Boru Hattı ile birlikte 40 milyar dolarlık bir değer zinciri olan Güney Gaz Koridoru’nun Avrupa ayağını oluşturuyor. Azerbaycan’ın Şah Deniz 2 sahasından çıkarılan gazı Avrupa’ya ulaştırmak üzere inşa edilen TAP, Türkiye-Yunanistan sınırında TANAP’a bağlanmıştı. TAP 4.5 yıllık inşaat süresinin ardından 13 Ekim’de tamamlandı. TAP’ın, Yunanistan (550 kilometre), Arnavutluk (215 kilometre) ve Adriyatik Denizi’nden (105 kilometre) geçerek, İtalya’ya (8 kilometre) yılda 10 milyar metreküp gaz taşıması planlanıyor. TAP’ın yüzde 20’şer hissesini BP, SOCAR ve Snam kontrol ederken, projede Fluxys yüzde 19, Enagas yüzde 16 ve Axpo da yüzde 5 hisseye sahip bulunuyor.


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