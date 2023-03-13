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SVB'nin ardından 3,3 milyar dolar serbest kalacak

13.03.2023 - 08:20 | Son Güncelleme :
SVB'nin ardından 3,3 milyar dolar serbest kalacak | Ekonomi Haberleri

Kripto para şirketi Circle, batan Silicon Valley Bank'ta bulunan 3,3 milyar dolarlık rezervin bugün bankanın açılmasıyla birlikte kullanılabilir hale geleceğini açıkladı.

USDC'nin arkasındaki şirket olan Circle, Silicon Valley Bank'taki mevduatının bankanın bugün açılmasıyla birlikte serbest kalacağını duyurdu.

Kripto para şirketi Circle'ın SVB'de 3,3 milyar dolarlık rezervi bulunuyordu.

Circle CEO'su Jeremy Allaire yaptığı açıklamada, "Circle'ın USDC operasyonları faaliyete açık olacak, yeni otomatik uzlaşmalar yeni iş ortağımız Cross River Bank yolu ile gerçekleştirilecek" dedi.


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