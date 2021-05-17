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Suzuki Motor karını yüzde 9,1 artırdı

17.05.2021 - 08:47
Suzuki Motor karını yüzde 9,1 artırdı | Ekonomi Haberleri

Suzuki Motor, Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılı net karının yüzde 9,1 artışla 146,42 milyar yene yükseltti.

Japon üreticisi Suzuki Motor'un önceki ay sona eren 2020 mali yılı bilanço verilerine göre, üretici firma 2020 mali yılı net karını yüzde 9,1 artışla 146,42 milyar yene (1,33 milyar dolar) yükseltti.

Firmanın otomobil, mini araç, motosiklet, dıştan takma motor dahil tüm sektörlerdeki satışları ise yüzde 8,9 düşüşle 3,18 trilyon yene (29 milyar dolar) geriledi.

Japon firmanın başkanı Suzuki Toşihiro, düzenlediği basın toplantısında, üretim tesislerinin yer aldığı Hindistan'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına dikkati çekti.

Suzuki, "Hindistan'daki stoklarımızın yüzde 80'ini işletemiyoruz ve ne zaman açılacağını tahmin edemiyoruz." dedi.


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