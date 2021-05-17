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Türk tüketicisi elektrikliye hazır

17.05.2021 - 09:04
Türk tüketicisi elektrikliye hazır | Ekonomi Haberleri

Otomotivin geleceğini konu eden ve Türkiye’yi de incelemesine alan bir araştırma yayınlayan Simon-Kucher Partners’ın verilerine göre, Türk tüketicisinin yüzde 68’i gelecekte elektrikli araç almak için evet diyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; bu grubun yüzde 34’ü ‘çevreci bir otomobil için daha fazla para ödemeye hazırım’ derken, yüzde 32’si de ‘daha az aksesuar ve donanımlı olsa da çevreci aracı tercih ederim’ diyor. Katılanların yüzde 64’ü erkek, yüzde 36’sı kadınlardan oluşurken yüzde 48’i sıfır araç, yüzde 52’si ise ikinci el araç sahiplerinden oluşuyor.

İSTASYON YAKIN OLMALI

Türkiye’de yalnızca toplu taşımada teşvik edilen elektrikli araçlar, yurtdışında pek çok avantaj ile teşvik ediliyor. Ancak yerel tüketicilerin yarısından fazlası elektrikli araçlarla ilgileniyor ve şarjla ilgili endişeler tüketicilerin bu alanda odak noktasında yer alarak karar vermelerinde etkin rol oynuyor. Bununla birlikte araştırmaya katılanlar, elektrikli araç satın alma durumlarında en çok dikkat edecekleri kriterlerin başında yüzde 29 oranıyla fiyat olduğunu belirtiyor. Sırasıyla, yüzde 16 oranda şarj altyapısı, yüzde 14 oranda şarj süresi, 13 oranda menzil gibi kriterler izliyor. Katılımcılar şarj istasyonlarının yüzde 66 oranında otoyollarda, yüzde 58 alışveriş merkezlerinde, yüzde 52 evlerine yakın, yüzde 39 işlerine yakın olmasını tercih ediyor. Bununla birlikte katılımcılar şarj istasyonlarının evlerine 10 kilometreden yakın olması gerektiği görüşündeler.


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