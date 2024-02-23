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Suudi Arabistan yılda 70 milyar dolar dağıtacak

23.02.2024 - 14:33 | Son Güncelleme :
Suudi Arabistan yılda 70 milyar dolar dağıtacak | Ekonomi Haberleri

Suudi Arabistan Varlık Fonu, yıllık sermaye dağıtımını 2025'ten sonra yılda 70 milyar dolara çıkarmaya hazırlanıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Suudi Arabistan egemen varlık fonu olan Kamu Yatırım Fonu (PIF) yöneticisi Yasir Bin Othman Al-Rumayyan yaptığı açıklamada, PIF'ın şu anda yıllık bazda 40 ila 50 milyar dolar arasında sermaye dağıtımı yaptığını ve bu rakamın 2025'ten sonra bu rakamın 70 milyar dolara çıkarılacağını söyledi. 

700 milyar dolardan fazla para yöneten PIF, yatırımlarının yüzde 70'inden fazlasını Suudi Arabistan'a ayırıyor. Al-Rumayyan, uluslararası yatırımlara yüzde 20 ila yüzde 25 oranında bir tahsis hedeflendiğini ve mutlak sayının zamanla artacağını söyledi. İş insanı, fonun ABD'de 2017 ile 2023 yılları arasında yaklaşık 100 milyar dolar yatırım yaptığını ve burada 103 binden fazla istihdam yaratıldığını söyledi. 


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