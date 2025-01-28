Suriye ile gümrük kilidi açılıyor... 269 üründe vergi indirimi yapıldı

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Suriye’nin Türkiye’den ihraç edilen ürünlere uyguladığı gümrük vergilerinde yüzde 500’e varan oranlarda artış yapmasının ardından başlayan görüşmelerde sonuca ulaşıldı. Buna göre Suriye, Türkiye’nin ihraç ettiği aralarında gıda, demir-çelik ve hijyen ürünlerinin de yer aldığı 269 ürünün gümrük vergisinde indirim yapacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni’nde yaptığı konuşmada iki ülkenin vergi indiriminde mutabık kaldığını belirtti. Bolat’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

269 ÜRÜNE GÜMRÜK İNDİRİMİ

“11 Ocak’ta Suriye yönetiminin yürürlüğe koyduğu bütün dünya için ortak ve tek gümrük rejimi uygulaması, bazı kesimlerce yanlış anlaşıldı. Bunun üzerine Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Suriye Kara ve Deniz Sınırları Otoritesi Başkanı Kuteybe Bedevi ile bir video konferans görüşmesi yaptı ve geçen hafta Şam’ı ziyaret etti. Orada, ekonomi ve ticaret bakanlıklarıyla yapılan görüşmeler neticesinde Suriye’de bazı ürünlerde gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi hususunda mutabık kalındığını sizlere ifade etmek istiyorum. Suriye, bu hafta itibarıyla bu ülkeye ihracatımızda öne çıkan aralarında tavuk yumurtası, un, mısır, süt ve krema gibi gıda, bazı demir çelik ile hijyen ürünlerinin yer aldığı 269 ürünün gümrük vergisinde indirime gitme kararı almıştır. Dolayısıyla ortada Türkiye’ye yönelik alınmış bir karar şeklinde sunulmaya çalışılan bir durum kesinlikle yoktur, mesnetsizdir.

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KONTROL EDİYORUZ

Irak’a açılan kapımız olan Habur’dan, Kuzey Irak üzerinden Suriye’ye yönelik ihracat yapıldığı ve bunun da terör örgütlerine menfaat sağladığı şeklindeki iddialar da çirkin ve mesnetsizdir, iftiradır. Her gün Habur’dan yapılan çıkışları kontrol ediyoruz. Mal sevkıyatında mutat akışın üzerinde önemli bir artış yok. Zaten Kuzey Irak’a girdiği zaman da çok yüksek oranlı gümrük vergileri ödemek zorunda. Oradan Suriye’ye geçişinde de gümrük vergisi ödemek zorunda. Dolayısıyla kulaktan dolma sözlere itibar edilmemesi gerekiyor.

REKOR OLDU

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2024 yılını 262 milyar dolarlık mal ve 114 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla kapattık. İthalatımızı eklediğimizde 606 milyar dolarlık mal ihracatı-ithalatı işlemini ile yaklaşık 170 milyar dolarlık da hizmetler ticareti işlemi gümrüklerimizden geçmektedir. 2002’de 1.3 milyon ihracat beyannamesi varken 2024 itibarıyla 5.5 milyon ihracat beyannamesi; yine 2002’de 1.2 milyon ithalat beyannamesi varken 2024’te 3.5 milyon ithalat beyannamesi gümrüklerimizde kontrol edilmektedir. Toplamda 9 milyon gümrük beyannamesi işlemi gümrük idarelerimizce gerçekleştirilmektedir. Bu da bir rekor olmuştur. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’nden yararlanan firma sayısı ise 754’e yükselmiştir. Bu firmaların kapsadığı ihracat da 76.7 milyar doları aşmış, böylece ihracatımızın yaklaşık yüzde 30’una ulaşmıştır.

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İKİNCİL KONTROLE TABİ TUTULDU

250 firma Bakanlık müfettişlerince sonradan kontrole tabi tutuldu. 1.5 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı çıktı. Ayrıca 6 bin 133 firmanın tescil edilen 20 bin 378 gümrük beyannamesi de ikincil kontrole tabi tutuldu. Bunun sonucunda da 6.8 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenerek devletimizin gelir kaybının önüne geçilmiştir.”

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER ARASINDA NELER VAR