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Süre 1 yıl uzatıldı: GSS borcu olanlar hizmet alabilecek

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#GSS#Borç#Hizmet
Süre 1 yıl uzatıldı: GSS borcu olanlar hizmet alabilecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 04:00

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçluları yıl sonuna kadar hizmet alabilecek.

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Kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacakların belirlenmesine yönelik ilgili Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla, GSS prim borcu bulunanların devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık yardımı alabilmelerinde, söz konusu Bakanlar Kurulu kararından muaf tutulmalarına ilişkin süre sınırı 31 Aralık 2024 tarihinden 31 Aralık 2025 tarihine uzatıldı. Karar 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 17 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi.

 

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#GSS#Borç#Hizmet

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