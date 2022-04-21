Stratejik yatırıma ‘özel’ statü | Ekonomi Haberleri

Üzerinde uzun zamandan beri çalışılan Endüstri Bölgeleri Yasa Taslağı’nda son aşamaya gelindi. Bayramdan sonra TBMM gündemine taşınacak teklif, bilinen 22 endüstri bölgesinin genişletilebilmesine ve özel stratejik yatırımların bulunduğu alanların endüstri bölgesi olarak tanımlanmasına olanak sağlıyor. Düzenlemeyle, özel sektör de belli şartları taşımak kaydıyla kendi fabrikasında ‘endüstri bölgesi’ olanaklarından yararlanabilecek.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'in haberine göre; büyük ölçekli ve entegre yatırımlar için uygun bir yatırım ortamı sağlayan endüstri bölgelerinin daha işlevsel hale getirilmesi, ülke ekonomisine katma değer sağlayan bir yapıya dönüşmesi ve yaşanan sorunların çözümü için hazırlanan Endüstri Bölgeleri Yasa Taslağı’nda sona gelindi. Söz konusu yasanın bayramdan sonra Meclis gündemine taşınması beklenirken, verilen bilgiye göre yasa ile yatırımcı, alanını genişletebilecek, mülkiyet devri kolaylaştırılacak, hazine arazisi tahsisi hızlandırılacak.

YASA İLE NELER DEĞİŞECEK

Özel sektörün yaptığı stratejik önem taşıyan münferit yatırımlar, endüstri bölgeleri ile aynı olanaklardan yararlanacaklar. Sistem, ‘endüstri bölgesi ve özel endüstri bölgesi’ olmak üzere 2 tür esas alınarak tanımlanacak.

Endüstri bölgelerindeki yatırımcılara ve yönetici şirkete yatırımların belli bir sürede tamamlanması şartıyla mülkiyet devri yapılabilmesine olanak tanınacak. Böylece, endüstri bölgelerinin daha cazip hale gelmesi, yatırımların daha hızlı hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcıların organize sanayi bölgelerinde olduğu gibi ihtiyaçlarını ‘tek durak ofis’ mantığıyla doğrudan endüstri bölgesi yönetimleri aracılığıyla karşılayabilmesi sağlanacak. Bununla daha uygun fiyatla, sürekli enerji temin edebilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

GENİŞLEME TARTIŞMASI

Mevcut endüstri bölgelerinin genişlemesi, kamulaştırma ve ÇED süreci gibi zorunlu kuralların esnetildiği ve bürokrasinin azaltıldığı kaydedildi. Türkiye’nin değişik bölgelerinde bulunan 22 endüstri bölgesinin genişlemesinin bazı bölgelerde ekosistem için sorun yaratması nedeniyle çevrecilerin tepkisini çektiği biliniyor.

Yeni endüstri bölgelerinin oluşturulması kolaylaştırılacak. Endüstri bölgeleri farklı büyüklüklerde olabilecek ve her birinde farklı destek mekanizmaları uygulanabilecek. Endüstri bölgelerinde yatırım yapanların finansmana erişiminde kolaylık sağlanacak. Tahsis edilen arsaların kamu mülkiyetinde olması durumunda, arazinin süresiz irtifak hakkı verilmesi gündeme gelecek. Bu tür tahsisler için teminat gösterme kolaylığı sağlanacak.

2002’DE KURULDULAR

Verilen bilgiye göre, 22 endüstri bölgesi bulunuyor. Endüstri bölgeleri, ekonomiyi uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak, teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak ve büyük ölçekli yatırımlar yapmak için 2002 yılında çıkartılan yasa ile kurulmaya başladı. Yasa 2019 yılında da revize edildi.

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