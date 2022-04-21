Dünyanın rotası 2023’te İstanbul’dan belirlenecek | Ekonomi Haberleri

İGA İstanbul Havalimanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle Routes World’e 2023 yılında resmi olarak ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; uluslararası havacılık endüstrisinin en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Routes etkinliği, havayolları, havalimanları ve destinasyonların gelecekteki hizmetlerini planlamaları ve müzakere etmeleri için bir buluşma merkezi sağlıyor. Routes World 2023, koronavirüs sürecindeki ilk tam kapsamlı Routes World etkinliği olmasıyla öne çıkıyor. Cumhuriyet’in yüzüncü yılında 2023’te düzenlenecek Routes World organizasyonunun tanıtım toplantısı da dün İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirildi.

KÜRESEL AKTARMA MERKEZİ

Etkinliğin ev sahibi olarak seçilmenin hem İGA İstanbul Havalimanı hem de Türk havacılığı için gurur verici olduğunu söyleyen İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, “Routes World 2023 etkinliğinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına yakışır bir ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce havacılık temsilcisini bir araya getiren ve havacılık otoriterlerinin görüşlerini paylaştığı Routes World ile 2023 yılında 4 bine yakın global üst düzey havacılık sektörü yöneticisi şehrimizi ziyaret edecek. İstanbul’un tarihini, kültürünü, gizli cevherlerini ve yabancı turistlerin odak noktası olma potansiyelini gözler önüne serecek olan bu önemli buluşma ile İGA İstanbul Havalimanı’nın küresel aktarma merkezi olma konumunu güçlendirmek ve ülkemizin bu büyük potansiyelini göstermek için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

##$HABER_1473677$##

KATMA DEĞER SAĞLAYACAK

Türk Hava Yolları Genel Müdürü (CEO) Bilal Ekşi, “Türk Hava Yolları olarak Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında gerçekleşecek Routes World 2023 etkinliğine ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ana üssümüz İstanbul’un eşsiz coğrafi konumu ve sahip olduğu önemli potansiyel ile dünya turizminde daha fazla öne çıkmasına katma değer sağlayacak Routes World 2023 etkinliği, bizim için önemli bir ev sahipliği olacak” dedi. Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim de, İGA İstanbul Havalimanı’nın ev sahipliği yapacağı dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Routes World 2023 için “Böyle önemli bir organizasyonun İstanbul’un ve dolayısıyla Türkiye’nin tanıtımına yapacağı olumlu katkı hiç kuşkusuz çok büyük olacaktır” diye konuştu. Routes CEO’su Steven Small ise 2026 yılı itibarıyla 100 milyon yolcu sayısına ulaşma konusundaki mevcut stratejisi, İGA İstanbul Havalimanı’nın yeni bir havalimanına taşınmanın getirdiği kapasiteyi avantaja çevirmeye hazır olduğunu gösteriyor.”

Etiketler