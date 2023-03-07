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Sri Lanka IMF paketini onaylayacak

07.03.2023 - 17:30 | Son Güncelleme :
Sri Lanka IMF paketini onaylayacak | Ekonomi Haberleri

Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, Çin'den aldıkları borç yapılandırma güvencesiyle Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) talep ettikleri 2,9 milyar dolarlık kurtarma paketinin yakında onaylanacağını duyurdu.

Ekonomik krizin sürdüğü Sri Lanka'da Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, IMF'den talep edilen kurtarma paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Wickremesinghe, Çin'den aldıkları borç yapılandırma güvencesiyle, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) talep ettikleri 2,9 milyar dolarlık kurtarma paketinin yakında onaylanacağını söyledi.Çin'den gelen desteğin tüm finansman gereksinimlerinin karşılandığı anlamına geldiğini söyleyen Wickremesinghe, "Sri Lanka, IMF tarafından gerekli görülen tüm önceki adımları tamamladı" dedi.

SRİ LANKA'DA EKONOMİK KRİZ

Ekonomik krizin yaşandığı ülkede aylardır süren protestolarda Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifasını isteyen binlerce gösterici resmi başkanlık konutunu basmıştı. Olayların ardından önce Maldivler’e sonra da Singapur’a kaçan Rajapaksa, e-mail yoluyla parlamentoya istifa mektubunu sunmuştu. Rajapaksa’nın istifası sonrası Başbakan Ranil Wickremesinghe, parlamentoda yapılan oylama ile ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti. Toplam dış borcu 51 milyar doları aşan Sri Lanka'nın, 2021'de vadesi dolan yaklaşık 7 milyar dolarlık borcu temerrüde düşmüştü. Sri Lanka, IMF ile yürüttüğü görüşmeler sonucunda 2,9 milyar dolarlık kredi ön anlaşmasına varmıştı.


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