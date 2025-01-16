Spor endüstrisi WSI’25 fuarında buluşacak

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WSI Leadership Summit için; 20 farklı lokasyonda 110 binin üzerinde üyeye sahip Gym Nation Teknoloji Direktörü Karl Foster, 15 farklı lokasyonda 60 binin üzerinde üyeye sahip Platform Health Club Operasyon Müdürü Loreana Acosta, 60 farklı lokasyonda 90 binin üzerinde üyeye sahip Fitness Consulting Group Ceo’su Tomasz Napiorkowski’nin katılım sağlayacağı duyuruldu.

Ayrıca WSI’25 kapsamında; WSI Muscle Show, WSI Crossfit Challenge, WSI Powerlifting All Star, WSI Fitness Games, WSI Calisthenics Challenge, WSI Strong Man yarışmalarının da yer alacağı belirtildi.

TAM Fuarcılık Pazarlama Direktörü Yıldırım Ünverdi konu hakkında yaptığı açıklamada: “Günümüzde, küresel ekonomik dinamiklerin hızla değişmesi ve tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması, yurt dışı firmaların stratejilerinde önemli değişikliklere yol açıyor. Bu bağlamda, Türkiye gibi dinamik bir pazar, artan talep ve cazip fırsatlar sunarak, yabancı şirketlerin ilgisini çekiyor. Dünya spor endüstrisi pazarı büyüklüğünün 2026 yılına kadar 90,1 milyar USD’ye ulaşması bekleniyor. Ülkemizin spor endüstrisinin ihracat hacmini genişletmek ve yeni pazarlara açılmasını sağlamak önceliğiyle düzenlenen WSI’25’e, yurt dışından alım heyetlerini getiriyoruz. Bu sayede katılımcı firmalarımız ihracat hedeflerine ulaşabilecek ve yeni pazarlara açılabilecek. Ayrıca, Türk spor endüstrisinin uluslararası alandaki rekabet gücünü artırıyoruz. WSI’25’de; 35’in üzerinde farklı spor dalı, 200’den fazla katılımcı firma ve 20 bine yakın ziyaretçi ile buluşacağız” dedi.