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SPK'dan 'Borsa İstanbul' açıklaması

19.09.2022 - 10:19
SPK'dan 'Borsa İstanbul' açıklaması | Ekonomi Haberleri

SPK, Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalanmalarla ilgili açıklamada bulundu. Kurul, "Pay senetlerinde yapılan işlemler Borsa İstanbul tarafından anlık olarak takip edilirken, Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır" olarak değerlendirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da yaşanan fiyat hareketleri ile ilgili olarak açıklamada bulundu. SPK, "Yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tutmaktadır" diye belirtti.

SPK'nın yaptığı açıklama şöyle:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında borsada yaşanan dalgalanmalara ilişkin çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri olmuştur.

Pay senetlerinde yapılan işlemler Borsa İstanbul tarafından anlık olarak takip edilirken, Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır.

Kurulumuz, yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tutmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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