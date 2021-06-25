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SPK'dan 3 halka arza onay!

25.06.2021 - 10:12
SPK'dan 3 halka arza onay! | Ekonomi Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, E-Data Teknoloji Pazarlama, VBT Yazılım ve Kütahya Şeker Fabrikası’nın halka arzına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK'nin dün akşam yayımladığı haftalık bültene göre şirketin halka arzı sadece sermaye artırımı yöntemiyle yapılacak. Toplam 13 milyon lira nominal değerli hisse, hisse başına 6 liradan satılacak.

Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü 78 milyon lira olacak ve yüzde 28.9'u borsada işlem görecek.

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SPK, VBT YAZILIM'IN HALKA ARZINI ONAYLADI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) VBT Yazılım AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK'nin dün akşam yayımladığı haftalık bültene göre şirketin halka arzı sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak. Toplam 8 milyon lira nominal değerli hisse, hisse başına 12.48 liradan satılacak.

Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü 99.8 milyon lira olacak ve yüzde 30.8'i borsada işlem görecek.

SPK’DAN KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI'NIN HALKA ARZINA ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kütahya Şeker Fabrikası AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK'nin dün akşam yayımladığı haftalık bültene göre şirketin halka arzı tamamen ortak satışı yöntemiyle yapılacak. Kiler Holding ve Torunlar Gıda'nın sahip olduğu toplam 11.5 milyon lira nominal değerli hisse, hisse başına 21 liradan satılacak. Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü 241.5 milyon lira olacak ve yüzde 25'i borsada işlem görecek.


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