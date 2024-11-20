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Son dakika... İstanbul ve İzmir'de suya zam yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Su#Zam
Son dakika... İstanbul ve İzmirde suya zam yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 14:55

İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbul’da suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya yükseldi. İzmir'de de suya yüzde 30 oranında zam yapılmış oldu.

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İstanbul'da İSKİ Genel Kurulu'nda suya zam kararı alındı. İstanbul'da suya yüzde 17.5 zam yapıldı ve birim fiyatı 37,92 liraya yükseldi.

İZMİR'DE DE SUYA ZAM YAPILDI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri kalem kalem açıklandı. Buna göre su tarifelerine yüzde 30 zam yapılacak.

İZSU 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri açıklandı. Açıklanan taslağa göre su tarifelerine yapılacak zam oranı yüzde 30 olacak. Zamlı tarifeninse 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Böylece; 0-4 metreküp suyun fiyatı 24,85'ten 32,31 TL'ye, 5-10 metreküp suyun fiyatı 48,04'ten 62,45 TL'ye, 11-20 metreküp suyun fiyatı 61,43'ten 79,86 TL'ye ve 21 metreküp üzeri suyun fiyatıysa 115,03'ten 149,54 TL'ye çıkmış olacak.

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İZSU'nun haziran ayı olağanüstü genel kurul oturumunda da suya yüzde 45 zam yapılmıştı.

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#İstanbul#Su#Zam

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