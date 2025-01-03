Son dakika haberi... Memur ve emeklilerin zammının açıklanmasına saatler kaldı

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Bugün 16,5 milyon emekli ve 4 milyon memurun alacağı 6 aylık zam oranı netleşecek. Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zammın ardından geriye kalan memur ve emekli maaşı zammının da belli olmasıyla birlikte maaşlara zam serüveni de tamamlanmış olacak.

Bundan sonraki süreçte özel sektör çalışanlarına yapılacak zam miktarları belirlenecek ancak bu sektör ve şirket bazında değişiklik gösterdiği için net bir oran belli değil.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI TOPLU SÖZLEŞMEYE BAĞLI

Memur ve memur emeklilerinin aylık artışları 7. dönem toplu sözleşme kapsamına göre belirleniyor.

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı aldı. Öte yandan memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

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Bugün açıklanacak zam oranı yaklaşık 16,5 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru etkileyecek.

SSK VE BAĞ-KURLU NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kurluların zamları aylık enflasyon rakamlarının kümülatif sonucuna göre belli oluyor.