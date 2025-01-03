Son Dakika... Enflasyon rakamları belli oldu... Bakan Şimşek: Düşüş sürecek

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Aralık 2024



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,88 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 91,64 ile eğitim oldu.

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Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,67 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 2,78 ile ev eşyası oldu.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon rakamları değerlendirmesi Haberi Görüntüle

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla, 19 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 12 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,37 olarak gerçekleşti.

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Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Aralık 2024



YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK YÜZDE 28,52, AYLIK YÜZDE 0,40 ARTTI

Yİ-ÜFE 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,10 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları(%), Aralık 2024

Aralık 2024 Aralık 2023 Aralık 2022 Bir önceki aya göre değişim oranı 0,40 1,14 -0,24 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 28,52 44,22 97,72 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 28,52 44,22 97,72 On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 41,10 49,93 128,47

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 30,02 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %36,17 artış, imalatta %30,02 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %11,21 artış ve su temininde %34,48 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %27,01 artış, dayanıklı tüketim mallarında %35,69 artış, dayanıksız tüketim mallarında %39,26 artış, enerjide %11,92 artış ve sermaye mallarında %29,21 artış olarak gerçekleşti.

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BAKAN ŞİMŞEK: 2025 YILINDA ENFLASYONUN HEDEFİMİZ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide Bakan Şimşek "2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Aralık ayında enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde yüzde 1 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 44,4’e gerileyerek 2023 yılı Kasım ayında açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece 2024 yılında enflasyon 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü. Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz.