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Son dakika haberi... En düşük emekli maaşı bugün belli olabilir

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#Emekli #Maaş#En Düşük Emekli Maaşı
Son dakika haberi... En düşük emekli maaşı bugün belli olabilir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 08:21

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklilerin alacakları zam oranı netleşti. Maaşlarına yapılacak zammı bilmeyen sadece en düşük emekli maaşı alan ve özel sektör çalışanları kaldı. Bugünkü Kabine toplantısında en düşük emekli maaşına ilişkin karar alınabilir.

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Emeklilere verilen en düşük maaş olan 12 bin 500 liranın yükseltilmesine ilişkin görüşmeler bugünkü yılın ilk Kabine toplantısında gerçekleşebilir.

En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 liraya olasılık olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen zam oranı kadar yani yüzde 15.75 oranında zam yapılabilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?

En düşük emekli maaşına gelecek zam oranına ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin olarak değerlendirmelerin yapılacağını söylemişti.

En düşük emekli maaşına gelecek zam oranı kanunla belirlendiği için netlik kazanmasa da emekli maaşlarına gelen zam oranına yakınsaması bekleniyor.

Şayet yüzde 15.75 oranındaki zam en düşük emekli maaşına yansıtılırsa en düşük emekli maaşı 14 bin 468 lira 75 kuruş ediyor.

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MİLYONLARCA EMEKLİYİ ETKİLEYECEK

En düşük emekli maaşına yapılan zam birçok emekliyi en düşük emekli maaşı alan kategorisine dahil edebilir. Bundan dolayı fazla prim-gün sayısı olup asgari emeklilik şartlarını sağlayanlarla aynı maaşı alacak kişi sayısı yükselebilir.

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