Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Ekim'de enflasyon yıllık yüzde 61,36 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre %55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,26 olarak gerçekleşti.



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,12 ile lokanta ve oteller oldu.



Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

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Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %67,61, aylık %3,48 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,65 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %39,39, aylık %1,94 arttı



Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %38,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,46 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %53,74 arttı



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %69,21 artış, imalatta %53,74 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %40,19 azalış, ve su temininde %72,72 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %45,58 artış, dayanıklı tüketim malında %61,37 artış, dayanıksız tüketim malında %67,47 artış, enerjide %12,91 azalış ve sermaye malında %65,19 artış olarak gerçekleşti.

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Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %2,32 arttı



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,36 artış, imalatta %2,32 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %4,38 azalış ve su temininde %5,46 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,22 artış, dayanıklı tüketim malında %1,93 artış, dayanıksız tüketim malında %3,99 artış, enerjide %2,86 azalış ve sermaye malında %2,70 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 4 alt sektör daha düşük, 25 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi



Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %40,19 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %94,85, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %92,48, içecekler %74,80 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 13 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi



Aylık en yüksek azalış; %14,10 ile tütün ürünleri, %4,38 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, %3,20 ile kok ve rafine petrol ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz %6,48, basım ve kayıt hizmetleri %5,89, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması %5,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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