Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

Haberin Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.



TÜFE değişim oranları, Ocak 2025







TÜFE yıllık değişim oranları, Ocak 2025





Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim oldu.



TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları, Ocak 2025







Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 23,57 ile sağlık oldu.



TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları, Ocak 2025







Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 126 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 42,08, AYLIK YÜZDE 5,47 OLDU



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde5,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,05 olarak gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları, Ocak 2025





Haberin Devamı

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK YÜZDE 27,20 ARTTI, AYLIK YÜZDE 3,06 ARTTI



Yİ-ÜFE 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,20 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,50 artış gösterdi.



Yİ-ÜFE değişim oranları, Ocak 2025

Haberin Devamı

Ocak 2025 Ocak 2024 Ocak 2023 Bir önceki aya göre değişim oranı 3,06 4,14 4,15 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 3,06 4,14 4,15 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 27,20 44,20 86,46 On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 39,50 47,35 125,53

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 27,60 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,40 artış, imalatta yüzde 27,60 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,20 artış ve su temininde yüzde 54,39 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 3,25 ARTTI

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 23,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 37,44 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 37,42 artış, enerjide yüzde 18,05 artış ve sermaye mallarında yüzde 25,61 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,57 artış, imalatta yüzde 3,25 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,44 azalış ve su temininde yüzde 16,84 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,81 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 6,39 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,45 artış, enerjide yüzde 2,27 artış ve sermaye mallarında yüzde 3,25 artış olarak gerçekleşti.