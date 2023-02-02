Bakan Muş açıkladı! İhracat rekor kırdı | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ocak ayı dış ticaret rakamları ile ilgili basın toplantısında konuştu. Bakan Muş "Ocak ayında ihracat yüzde 10,4 artarak 19,4 milyar dolara ulaştı" dedi.

Türkiye ekonomisinde büyümeye büyük katkı sağlayan ihracat yine rekor kırdı. En yüksek Ocak ayı ihracatı 2023 yılı itibarıyla gerçekleşti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Ocak ayında ihracat yüzde 10,4 artarak 19,4 milyar dolara ulaştı" dedi.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Küresel ekonomi bir belirsizlik süreci içerisindedir. Ekonomik gelişmeler küresel yatırımları da zayıflatıyor. Küresel ticarette daralma devam ediyor. Bu zorlu dönemde ülkemiz uygulamakta olan politikaların karşılığını almaktadır. IMF, Ocak ayında güncellediği raporda Türkiye için 2022 yılında büyüme beklentisini yüzde 5,5'e çıkarmıştı. Ekonomiye güven artmaya devam ediyor. Tüketici güven endeksi de 16 ayın en yüksek seviyesine çıkmış bulunuyor. Büyüme oranlarında ihracatın payı giderek artıyor. Türkiye'nin borçluluk oranı birçok gelişmiş ülkeden daha iyi seviyededir. Birazdan açıklayacağım veriler dünyada bu kadar belirsizliğin olduğu dönemde elde ettiğimiz başarının göstergesidir. Elde edilen başarıda Türkiye'de yakalanan siyasi istikrarın önemi büyüktür. İhracatımızın menzilini artırmak için büyük çaba harcıyoruz. İhracatımızın hangi ülkede ne sorunu varsa çözmek için azami gayret göstereceğiz. Türkiye önemli bir üretim üssüdür, 2023 yılında da başarılar elde edeceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur.

EN YÜKSEK OCAK AYI İHRACAT RAKAMI

Ocak ayında ihracat yüzde 10,4 artarak 19,4 milyar dolara ulaştı. İthalat Ocak'ta 33,7 milyar dolar oldu. Altın ithalatındaki yükseliş de ithalatta etkili oluyor. Parite etkisiyle 500 milyon dolar değerinde daha az ihracat gerçekleşti. İhracatçıların alternatif pazarlara yönelmesini önemli görüyoruz. Bu kapsamda artan enerji fiyatlarıyla gelir ve talepleri yükselen Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin ilk tercihinin Türkiye olması için çalışmalara devam ediyoruz. Bakanlık olarak Avrupa için ülkemizin üretim ve tedarik merkezi olması için gayret ederken uzak ülkelere ihracatçıları yönlendirmek için yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Hizmet ihracatı 83,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İGA A.Ş. ihracatçılarımız için çok önemli bir kaynak haline geldi. Ocak ayı dış ticaret açığı 14,3 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi.

Etiketler