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Son Dakika... Bakan Işıkhan açıkladı... En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı miktarı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#SSK#Emekli#Bağ-Kur
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 13:36

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi

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Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile SSK ve Bağ-Kur emeki aylıkları belli oldu. Türkiye'de bulunan yaklaşık 10,5 milyon SSK emeklisi ile 2,8 milyon Bağ-Kur emeklisi merakla 2025 yılında ne kadar emekli maaşı alacaklarını bekliyordu. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük aylığın 14 bin 469 liraya yükseldiğini belirtti. Bakan Işıkhan artışın yüzde 15,75 olduğunu ifade etti. 

Son Dakika... Bakan Işıkhan açıkladı... En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı miktarı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Yeni en düşük emekli maaşının TBMM'de kabul edilecek yasa ile yürürlüğe girmesi bekleniyor. 2024 Temmuz'da ise en düşük maaş 12 bin 500 TL olarak belirlenmişti. 

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Aralık ayında Asgari Ücret Tespit komisyonunun toplanması ile 2025 yılı asgari ücreti net 22 bin 104,67  lira olarak belirlenmişti. Aralık ayı enflasyonunun bir yıllık yüzde 44,38 olarak gelmesi ile 2025 yılında memur ile emeklilerin alacağı maaş oranı ortaya çıkmıştı. 

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#SSK#Emekli#Bağ-Kur

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