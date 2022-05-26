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Sodacılara ‘pişmanlık’ indirimi

26.05.2022 - 10:35 | Son Güncelleme :
Sodacılara ‘pişmanlık’ indirimi | Ekonomi Haberleri

Rekabet Kurulu, geçen yıl şubat ayında Beypazarı İçecek Pazarlama ile Kınık Maden Suları’nın doğal mineralli su pazarında birbirleriyle güncel ve geleceğe dönük fiyat bilgilerine, fiyat değişim tarihlerine, zamlı fiyatlara ilişkin bilgi değişiminde bulunarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açmıştı.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; Rekabet Kurulu, Beypazarı Soda’ya 21 milyon 885 bin 323 lira, Kınık Soda’ya da 2 milyon 322 bin 328 lira ceza verilmesine hükmetti. Ancak her iki şirketin de bu cezaları kabul ederek aktif işbirliğine gitmelerinden dolayı önce yüzde 35, ardından da Uzlaşma Yönetmeliği hükümleri gereğince ilave yüzde 25 indirim yapılarak Beypazarı Soda’ya 9 milyon 848 bin 395; Kınık Soda’ya da 928 bin 931 lira ceza verilmesine hükmetti.

İLK UYGULAMA

16 Haziran 2020 tarihinde 7246 sayılı Kanun’la 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunde değişiklik yapılarak, vergi cezalarında olduğu gibi rekabet hukukunda da uzlaşma uygulaması getirilmişti.

Buna göre Rekabet Kurulu, rekabeti ihlal eden tarafların talebi üzerine veya re’sen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma başlatılarak soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebiliyor. Bu kapsamda iki soda şirketi hakkında Rekabet Kurulunun bu kararı, aktif işbirliği ve uzlaşma usullerinin birlikte uygulandığı ilk karar olması bakımından önem taşıyor.

 


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