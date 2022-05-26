26 Mayıs dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 16,38 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,53 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 16,39 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 16,44 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 16,3090 TL seviyesini, en yüksek ise 16,4680 TL seviyesini görürken; kur saat 11:19 itibarıyla 16,3887 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,6120 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,5382 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,6327 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.01 oranında düşüşle 102,05 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0678 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,10 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,79 seviyesinde bulunuyor.

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