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Socar Türkiye’de 7 milyar dolarlık yatırım planlıyor

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#SOCAR#SOCAR Türkiye#SOCAR Türkiye Yatırım
Socar Türkiye’de 7 milyar dolarlık yatırım planlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 04:00

YILIN büyük yatırım açıklaması SOCAR Türkiye’den geldi. Şirketin İstanbul’da üst düzey yöneticilerin katılımıyla yaptığı toplantıda yıl değerlendirmesi ve yeni projeler anlatıldı.

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Toplantıda SOCAR Türkiye CEO’su Elçin İbadov, şirketin Türkiye’deki yatırımlarının son 17 yılda 18.5 milyar dolara ulaştığını söylerken, Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev de petrokimya alanında 7 milyar dolarlık yatırım planlandığını belirtti.

YENİ TESİSLER yolda

SOCAR’ın Türkiye’nin mevcut enerji sektörü açığının azaltılmasına katkı sağladığını vurgulayan CEO Ibadov, “Şu anda Kayseri ve Bursa’da doğalgaz çalışmamız var. Kayserigaz ve Bursagaz dağıtım şebekelerine toplam yatırımımız 209 milyon doları buldu” dedi. İbadov, Bursagaz’ın dağıtım şebekesinin 7 bin 703 kilometreye, Kayserigaz’ın ise 7 bin 118 kilometreye ulaştığını, Bursagaz’ın 1.2 milyon, Kayserigaz’ın ise 700 bin abonesi bulunduğunu söyledi. 

Socar Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kenan Mirzayev ise aynı toplantıda Türkiye’de yeni petrokimya tesisleri kurma planı olduğunu ifade etti. Mirzayev’in verdiği bilgilere göre yeni planlanan tesisler için şirket, önümüzdeki yıllarda 7 milyar dolarlık yatırım yapma hedefi koydu.

 

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#SOCAR#SOCAR Türkiye#SOCAR Türkiye Yatırım

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