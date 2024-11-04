Site yönetimlerine belge zorunluluğu

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Vatandaşlardan gelen şikâyetler ve talepler üzerine harekete geçen Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uygulama yönetmeliğinde güncelleme yapacak.

YETKİ BELGESİ YOKSA YÖNETEMEYECEK

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün hazırlıklarını sürdürdüğü taslağa göre apartman ve site yönetim şirketleri faaliyet gösterebilmek için öncelikle kayıt altına alınacak ve bakanlıktan yetki belgesi almak zorunda olacak. Yetki belgesi olmayan firmaların faaliyetine izin verilmeyecek.

Tesisler büyüklüklerine ve hizmet alanlarına göre sınıflandırılacak. Yönetici ve hizmet veren personel belirli eğitim ve şartlara uygun kriterleri taşımaları halinde çalışabilecek. Şirketler, Bakanlığın belirleyeceği standartlara uygun, kat maliklerine karşı mali ve idari olarak şeffaf bilgi akışını sağlamak zorunda olacak. Apartman ve site yönetimleri Bakanlık tarafından denetlenecek. Kurallara uymayan şirketlere faaliyetten yasaklanmaya kadar gidebilen çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

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DEPREMZEDELERE 130 BİN KONUT TESLİMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Malatya’ya yaptığı ziyarette, 17 bin 438’i Malatya’da olmak üzere toplam 130 bin 565 konut ve iş yerini hak sahibi depremzedelere teslim ettiklerini söyledi. Kurum, “İnşallah bu yılın sonuna kadar 27 bin 243’ü Malatya’mızda olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. 2025’in sonunda yaklaşık 453 bin bağımsız bölüm inşa etmiş olacağız” dedi.