Şişecam'dan 2.14 milyar TL kâr | Ekonomi Haberleri

Şişecam 2020 yılında 2.14 milyar TL net kâr ederken; 2019 yılında 1.90 milyar TL kâr elde etmişti.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları'nın dün akşam KAP'a finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre; Şişecam 2020'de 2.14 milyar TL net kâr elde etti. Önceki yıl aynı dönemde ise 1.90 milyar TL net kâr elde etmişti. Şirket, 2020 yılında 21.34 milyar TL gelir elde ederken; önceki yıl aynı dönemde 18.06 milyar TL gelir sağlamıştı.

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