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ABD ekonomisinin 2021 büyüme beklentisi açıklandı

02.02.2021 - 08:54
ABD ekonomisinin 2021 büyüme beklentisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, ülke ekonomisinin 2021'de yüzde 4,6 büyümesinin beklendiğini bildirdi.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının geçen yıl ciddi ekonomik aksamalara neden olduğunun anımsatıldığı raporda, Kovid-19 aşısının vaka sayısını büyük ölçüde azaltmasının beklendiği aktarıldı.

Raporda, 2020'nin ortalarında başlayan ekonomik büyümenin devam edeceğine işaret edildi. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) 2021'in ortalarında salgın öncesi seviyelerine dönmesinin ve 2025'in başlarında ise potansiyel seviyesini aşmasının beklendiği kaydedildi.

İŞSİZLİK ORANINDA AZALIŞ BEKLENTİSİ

Ekonomik gerilemenin beklendiği kadar şiddetli olmadığı, toparlanmanın ilk aşamasının beklenenden erken ve daha güçlü gerçekleştiği belirtilen raporda, 2020'de yüzde 3,5 küçülen ABD ekonomisinin 2021'de yüzde 4,6, 2022'de yüzde 2,9 ve 2023'te yüzde 2,2 büyüyeceği öngörüsü yer aldı.

Raporda, işgücü piyasası koşullarının da iyileşmeye devam ettiğine dikkat çekilerek, işsizlik oranının kademeli olarak azalacağı ve istihdam edilen kişi sayısının 2024'te salgın öncesi seviyelerine dönmesinin beklendiği ifade edildi.

ABD'de işsizlik oranının 2020'de yüzde 8,1 olduğunun hatırlatıldığı raporda, ülkedeki işsizliğin 2021'de yüzde 5,7, 2022'de yüzde 5 ve 2023'te yüzde 4,7 olmasının tahmin edildiği kaydedildi. Raporda, ülkedeki enflasyonun ise 2021'de yüzde 1,6, 2022'de yüzde 1,8 ve 2023'te yüzde 1,9 olmasının beklendiği aktarıldı.


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