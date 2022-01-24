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Şirketler de döviz bozduracak

24.01.2022 - 09:25
Şirketler de döviz bozduracak | Ekonomi Haberleri

Ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türk Lirası’nın güçlenmesi için önümüzdeki günlerde yeni finansal enstrümanların geleceğini söyledi. Nebati, toplantıda şirketlerin 10 milyar dolar civarında bir döviz bozdurma planının olduğunu ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü ekonomistler ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 4 buçuk saat sürdü. Bakan Nebati'nin, toplantıda Türkiye’nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirdiği öğrenildi. Bakan Nureddin Nebati'nin toplantıda ‘Türkiye Ekonomi Modeli’nin, toplumsal dinamikleri bilen, esnek ve Türkiye gerçekleri ile iç içe olduğunu ifade ettiği belirtildi. Bakan Nebati, model kapsamında cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi, orta gelir tuzağını aşmayı ve uluslararası konjonktürü iyi değerlendirerek küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerinin altını çizdiğini belirti. 

PROJE BANKACILIĞI

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Bakan Nureddin Nebati'nin kur kaynaklı kaygıların yönetilmesine yönelik özellikle mevduat ürünlerinde kur korumalı TL mevduat gibi farklı finansal enstrümanlar geliştirdikleri söylediği öğrenildi. Nebati, TL mevduata dönüşümün desteklenmesi amacıyla devreye alınan devlet desteklerini anlattı. Varlıklarını Türk Lirası’na dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlatan Bakan Nebati, Türk Lirası tasarrufları güçlendirmeye devam edeceklerini ifade ettiği vurgulandı. Yakın zamanda gerçekleştirmeyi hedefledikleri adımlardan da bahsettiği belirtilen Bakan Nebati'nin, proje bankacılığının hızlandırılacağını ve Katma Değer Vergisinde tüm kesimleri memnun edecek bir sadeleştirilme yapılacağını vurguladığı öğrenildi.

YENİ ENSTRÜMANLAR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş “Toplantıda, ekonomiye dair çok ciddi projelerin olduğu söylendi. Merkez Bankası’nın önümüzdeki haftalarda yeni finansal enstrümanları açıklayacağı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planlarının olduğu söylendi. Kur garantili mevduat hesaplarına 10 milyar dolar civarında girdi olunca döviz kurlarında bir gerileme olabileceğine dikkat çekildi. Bakanımız 20 Aralık akşamında piyasalara merkez bankasının ve devletin bir müdahalesi olmadığını ifade etti” diye konuştu.. 

‘BELİRSİZLİKLER RİSK YARATIYOR’

Toplantı sonrası konuşan ekonomist Hikmet Baydar, “Bu toplantıda neredeyse herkes içini döktü. Bakan bizim kafamızda olan muallaklıkları gidermeye çalıştı. Bizler de düşüncelerimizi kendisine ifade ettik. Bu görüşmenin sık sık tekrarlanması taraftarıyım. Çünkü piyasadaki belirsizlikler önümüze hep bir kur riski olarak çıkıyor. Böyle toplantılarda böyle riskleri ortadan kaldırmamız mümkün olabiliyor” dedi. Çok verimli bir toplantı geçirdiklerini söyleyen portföy şirketi yöneticisi Bora Doğanay ise, “Sayın bakanın pozitif enerjisiyle biz de bu yeni program hakkında detaylı olarak bilgilenmiş olduk. Biz de sektör olarak görüşlerimizi ve beklentilerimiz ilettik” diye konuştu.


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