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AB, Rus doğalgazına alternatif arıyor

24.01.2022 - 09:13 | Son Güncelleme :
AB, Rus doğalgazına alternatif arıyor | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, ortak ülkelerle Avrupa’ya gaz arzını artırma ihtimalini görüştüklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupa’nın mevcut enerji krizinin tedarik eksikliğinden ziyade, sorunlu politikalardan kaynaklandığını ve arz sorununun kendilerinden kaynaklanmadığını açıklamasının ardından AB, Rus doğalgazına alternatif aramaya başladı.

Bloomberg HT’nin haberine göre, AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Simson, üye 27 ülkenin çevre ve enerji bakanlarının AB dönem başkanı Fransa’nın Amiens şehrinde gerçekleştirdiği toplantı bitiminde basına, enerji sorunu hakkında açıklamalarda bulundu.

Son aylarda küresel doğalgaz fiyatlarının tarihi zirvelere ulaştığını ve bunun Avrupa’daki enerji fiyatları üzerinde zincirleme etkisi olduğunu anlatan Simson, “AB genelinde tüketiciler ve işletmeler bu faturaları ödemekte zorlanıyor” diye konuştu.

ALIŞILMADIK FİYATLAR

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Simson, “Kısa vadede, jeopolitik gerilimlerin şiddetlendirdiği alışılmadık derecede yüksek enerji fiyatlarıyla karşı karşıyayız.” ifadesini kullandı. Bakanların, toplantıda enerji arz güvenliği konusuna odaklandıklarını vurgulayan Simson, “AB’deki doğalgaz depolama seviyeleri yılın bu zamanında normaldekinden önemli ölçüde düşük seviyede bulunuyor” dedi.

Simson, ortak ülkelerle Avrupa’ya gaz arzını artırma ihtimalini görüştüklerine işaret ederek, 4 Şubat’ta Azerbaycan’daki Güney Gaz Koridoru bakanlar toplantısında ve 7 Şubat’taki AB-ABD Enerji Konseyi’nde bu görüşmeleri sürdüreceğini vurguladı.

Avrupa’nın enerji konusundaki risklere hazırlıklı olması ve üye ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendirmesi gerektiğine dikkati çeken Simson, “Fosil yakıt bağımlılığına ve değişken enerji fiyatlarına karşı tek kalıcı çözüm yeşil dönüşümü tamamlamaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Çevre Bakanı Barbara Pompili de “Görüşmelerin merkezinde enerji fiyatları, enerji verimliliği ve hidrojen yer aldı” dedi. Enerji fiyatlarının tarihi zirveye ulaştığını vurgulayan Pompili, enerji piyasalarındaki fiyatlarda ciddi ölçüde dalgalanma yaşandığını anımsattı.

FATURALAR YÜKSELDİ

Pompili, Avrupa’da enerji faturalarının hızla yükseldiğini ve bazı şirketlerin bu fiyat artışları nedeniyle üretimi azaltmak zorunda kaldıklarını söyledi. Bazı üye ülkelerin fiyat artışına karşı çeşitli tedbirler aldığını hatırlatan Pompili, “Bu sürdürülebilir bir çözüm değil. Mevcut kaynakları enerji dönüşümünde kullanmalıyız” diye konuştu.

Pompili, elektrik fiyatlarındaki artışın doğalgaz piyasasından kaynaklandığını hatırlatarak, “Bu yapıyı değiştirmeliyiz” dedi.

Fosil yakıt bağımlılığının azaltılması ve enerji arz güvenliğinin artırılması gerektiğini belirten Pompili, mevcut krizin enerji piyasalarının geliştirilmesi için bir fırsat olduğunu ve piyasa reformunun tartışılması gerektiğini anlattı. Doğalgaz ihtiyacının yüzde 90’ını ithal eden Avrupa’da bu ürünün fiyatları geçen yıl yaklaşık 6 kat arttı. Avrupa, doğalgazının yarısını Rusya’dan ve kalanını büyük ölçüde Norveç ve Cezayir’den temin ediyor.


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