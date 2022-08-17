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Sinop NGS’de uygun tekliflere bakılıyor

17.08.2022 - 09:37
Sinop NGS’de uygun tekliflere bakılıyor | Ekonomi Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop Nükleer Güç Santralı (NGS) projesinin kurulumu için Japonya Hükümeti ile işbirliğine devam edilmemesi yönünde mutabık kalındığını hatırlatarak, uygun tekliflerin değerlendirildiğini söyledi.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre; HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Bakan Dönmez’in yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Çepni önergesinde özetle şunları kaydetti: “Yapımı askıya alınan projenin; kesin maliyeti, ekonomiye getireceği yük, ortaklık yapılacak firmaları belirsizliğini korumaktadır. Nükleer karşıtı platformlar, yöre halkı, demokratik toplum kuruluşları; projenin çevresel olumsuz etkilerini nedeniyle projenin durdurulması için mücadele vermektedir. Toplam 1 milyona ulaşan sayıda ağaç kesilmiştir. Bilirkişiler; projeye ilişkin yer seçiminin hatalı olduğunu belirtmiştir. Projenin inşası ve işletmesi için hangi ülkeler ile hangi uluslararası ya da yerli firmalarla ortaklık için görüşmeler yapılmaktadır?”

JAPONYA DAHİL

Bakan Dönmez, Çepni’nin sorularını özetle şöyle yanıtladı: “Sinop NGS projesinin kurulumu için Ülkemiz ile Japonya Hükümeti arasında 2013’de imzalanan anlaşmalar çerçevesinde yapılan fizibilite çalışmalarına göre projenin maliyet ve takvim yönünden tatmin edici bulunmaması sebebiyle Japonya Hükümeti ile karşılıklı olarak işbirliğine devam edilmemesi yönünde mutabık kalınmıştır. Akkuyu NGS’nin yanında Sinop NGS projesinin de hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, Japonya dâhil nükleer endüstri sahibi diğer ülkeler ile karşılıklı bilgi alışverişi ve iş birliğine yönelik görüşmeler devam etmekte olup, uygun olabilecek teklifler değerlendirmeye alınmaktadır.”


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